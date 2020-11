Cyberbullismo. Un corso aiuta i genitori a prevenirlo e intervenire

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Il prossimo 27 novembre un’opportunità per comprendere questo fenomeno

Il cyberbullismo è uno dei fenomeni più pericolosi per i nostri ragazzi, soprattutto in questo periodo dove i lock down hanno aumentato la loro presenza in modalità online. Vuoi per la didattica a distanza che non consente di relazionarsi con i propri compagni dal vivo, vuoi per la disponibilità di dispositivi tecnologici ormai alla portata di tutti (tablet, smartphone, notebook..), vuoi per la presenza di social che ci chiedono un’identità virtuale che bisogna saper però gestire … s’impone l’obbligo morale per ogni genitore di formarsi su questo tema per prevenire, educare ed aiutare in maniera competente i propri figli.

Capita di sovente di sentire da genitori che “mio figlio mi ha insegnato ad usare questo nuovo social”. In effetti, i nostri ragazzi sono definiti nativi digitali in quanto nati in un’epoca dove tecnologie e social hanno sempre fatto parte della loro vita, quindi parrebbe normale il fatto che siano più preparati di noi genitori over 40.

Parlare di preparazione è però sbagliato perché il lato oscuro, ovvero il cyberbullismo, è dietro l’angolo. Molti rimangono vittime e le statistiche dicono che la maggior parte di loro non rivela agli adulti ciò che è successo. Il cyberbullismo può arrecare danni gravi, tanto da lasciare segni negli anni a venire. Per questo motivo è fondamentale informarsi e formarsi. Il CEFAM – Centro Europeo Formazione e Accoglienza Minori propone a tutti i genitori interessati un webinar, in ottica sia di prevenzione che di intervento, qualora i propri figli ne fossero coinvolti, sia nella veste di vittime, sia in quella di autori. Verranno presentate le diverse forme di cyber bullismo, la legge in vigore che inquadra il fenomeno, gli attori coinvolti. Non mancherà la presentazione di una guida pratica per genitori, affinché concretamente possano già intervenire in maniera corretta in famiglia.

Il webinar si svolgerà venerdì 27 novembre, dalle 21 alle 22.30, attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom Meeting.

Per info e iscrizioni cefam@fondazioneaibi.it e 3400088431