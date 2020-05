Donazioni 2019: se non ricevo la certificazione fiscale, che cosa devo fare?

Cara Ai.Bi. buongiorno, nella speranza che stiate tutti bene, vi scrivo per chiedere informazioni sulla certificazione fiscale per le donazioni effettuate nel 2019 (quindi anche per la mia Adozione a Distanza) per la compilazione della mia dichiarazione dei redditi: ho notato che quest’anno non l’avete ancora spedita in cartaceo. Come mai? Cosa devo fare per chiederla? Grazie Alessio

Caro Alessio,

grazie per averci scritto e ci auguriamo che anche lei e la sua famiglia stiate bene. Le confermiamo che non abbiamo fatto l’invio cartaceo di Aprile solo per motivi logistici come può immaginare in questo periodo. A causa dell’emergenza Coronavirus le spedizioni massive via posta sono molto limitate e il nostro personale non è presente in sede. Tutti i desk di Ai.Bi. sono sempre operativi ma in modalità smartworking. Potrà pertanto richiedere la certificazione fiscale delle sue donazioni via mail.

Telefoni allo 02988221 o scriva una mail a donatori@aibi.it con la richiesta di certificazione fiscale e in pochissime ore riceverà, sempre via mail, il riepilogo versamenti in formato pdf da stampare o da inoltrare al commercialista o al CAAF.

Le ricordiamo che tutte le donazioni liberali e quelle per i sostegni a distanza di Ai.Bi. sono tutte deducibili. Per potere godere però delle agevolazioni fiscali è necessario conservare per cinque anni la documentazione comprovante il versamento (bollettino c.c.p., contabile di bonifico, estratto conto bancario). Non godono delle agevolazioni fiscali i versamenti effettuati in contanti.

Quest’anno, data la situazione di emergenza sanitaria, spediremo il riepilogo versamento cartaceo nei prossimi mesi. E’ doveroso da parte nostra tranquillizzare tutti i nostri donatori e sostenitori sulla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi che è stata prorogata al 30 settembre 2020.

Inoltre si ricordi che potrà sostenere la mission di Amici dei Bambini anche tramite la sua dichiarazione dei redditi, senza costi aggiuntivi: basterà una firma per devolvere il suo 5 x mille. Ebbene sì, ci sono firme importanti nella vita: ma mai come quella del 5 x mille grazie alla quale regalerà il calore di una famiglia a un bambino abbandonato.

Grazie al suo aiuto potrà sostenere Ai.Bi. nei paesi in cui opera nella lotta contro l’abbandono, per restituire a milioni di bambini il loro diritto ad essere figli!

Doni il suo 5 x mille ad Ai.Bi. Firmi sulla sua dichiarazione dei redditi, nel riquadro dedicato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e indichi il codice fiscale di Ai.Bi.: 92504680155. Una semplice firma potrà cambiare il destino di milioni di bambini che aspettano l’amore di una mamma e un papà ma soprattutto aspettano che il loro diritto di essere figli gli venga finalmente restituito!

Grazie ancora per tutto quello che fa e per tutto quella che potrà fare

Un caro saluto

Staff Donatori – Ai.Bi. – Amici dei Bambini