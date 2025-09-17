Familiando 2025: famiglie in festa a Treviso

Il 21 settembre al Parco La Ghirada giochi, laboratori e riflessioni sul digitale. Presente anche Ai.Bi. Amici dei Bambini
Torna anche quest’anno Familiando – Famiglie in festa, il tradizionale appuntamento di fine estate promosso dall’associazione Famiglie 2000 Odv. L’edizione 2025 si terrà domenica 21 settembre dalle 14.30 alle 19.30 al Parco Giochi La Ghirada di Treviso, con ingresso libero e gratuito.
L’evento
La manifestazione, realizzata in collaborazione con numerose realtà, tra cui Ai.Bi. Amici dei Bambini, si propone come un’occasione unica per le famiglie di incontrarsi, rigenerarsi e riflettere insieme sui temi che riguardano genitori e figli.
Il filo conduttore dell’edizione 2025 sarà l’hashtag #imPattiDigitali, che gioca sul duplice significato di “impatto” del digitale e “patti” condivisi in famiglia per un uso consapevole della tecnologia. Un invito a trasformare le sfide della connessione continua in opportunità educative, dando vita a veri e propri Patti di Comunità per il Benessere Digitale, capaci di guidare genitori e figli verso un equilibrio sano con i dispositivi digitali.
Il programma della giornata
In questa prospettiva, ospite sarà Stefania Garassini, docente all’Università Cattolica di Milano, direttrice del sito Orientaserie e presidente di AIART Milano, che interverrà alle 15.30 sul tema dell’impatto delle serie tv su pensieri, scelte e relazioni. Una riflessione preziosa per comprendere come i prodotti culturali digitali influenzino la crescita dei più giovani e come affrontarli con consapevolezza.
La giornata si aprirà alle 14.30 con un welcome coffee e tante attività per bambini e ragazzi: laboratori creativi, sfide sportive, animazioni, gonfiabili e trucca bimbi. Dopo i saluti istituzionali, spazio alla conferenza, per poi concludere con la performance di danza della scuola Punto Danza e un aperitivo musicale alle 17.30.