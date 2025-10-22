Faris Talk LIVE 2025: cosa è l’Eta Beta delle politiche pubbliche?

Marzia Masiello e Andrea Battistoni , Portavoce del Presidente INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, dialogano sull’innovazione sociale e istituzionale nel nuovo incontro di Ai.Bi. Amici dei Bambini
Lunedì 27 ottobre alle ore 19, sulla pagina Facebook di Ai.Bi. Amici dei Bambini, torna l’appuntamento con Faris Talk LIVE 2025, un momento di confronto aperto sui temi più attuali del sociale e delle politiche pubbliche.
Il dialogo
L’incontro dal titolo Dialogo sull’Eta Beta delle politiche pubbliche vedrà l’abituale conduzione di Marzia Masiello, dell’Ufficio di Presidenza di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, e la partecipazione di Andrea Battistoni, Portavoce del Presidente INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche e autore del libro L’alba di una nuova Normalità – L’Eta Beta delle politiche pubbliche.
Un dialogo per riflettere sul futuro delle politiche sociali, sulla loro capacità di innovarsi e di rispondere ai bisogni reali di famiglie, minori e comunità. Un’occasione per comprendere come l’“età beta” delle politiche pubbliche (ovvero l’alba di una nuova “normalità”, fatta di sperimentazione e cambiamento) possa diventare motore di una nuova stagione di partecipazione e responsabilità pubblica, in cui la società prova a ridefinire le proprie basi.
Come già prova a fare il libro di Battistoni, dunque, anche il Faris Talk sarà un (breve) viaggio che, “intrecciando etica, sostenibilità e resilienza”, invita a “immaginare e costruire un futuro capace di trasformare l’incertezza in speranza”.
Informazioni
Per informazioni contatta FARIS all’indirizzo faris@fondazioneaibi.it.