Faris TALK: Rivoluzione famiglia

Martedì 27 gennaio alle ore 13, dialogo con Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari
Torna anche in questo 2026 Faris TALK, l’appuntamento online promosso da Ai.Bi. Amici dei Bambini e la sua scuola di Relazioni Familiari, Faris.
Ospite del primo appuntamento del 2026 sarà Adriano Bordignon, Presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, protagonista di un dialogo dedicato ai grandi temi della famiglia contemporanea. L’incontro, come sempre, sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Ai.Bi. – Amici dei Bambini e sul canale YouTube.
Bordignon presenterà il suo libro Rivoluzione famiglia (Edizioni Francescane Italiane), in cui la famiglia viene vista come un vero e proprio ecosistema: attraverso le metafore del suolo, dell’acqua, della luce, del clima, dell’aria, dei nutrienti e dell’ambiente, l’autore ne mostra il ruolo di luogo della cura, della generatività e dell’amore. La famiglia diventa così generatrice di capitale relazionale, produttrice di ricchezza e servizi, promotrice di innovazione nelle politiche familiari e fondamento della collettività.
A condurre l’intervista sarà Marzia Masiello, ufficio di presidenza di Ai.Bi. Amici dei Bambini, che guiderà il dialogo tra pubblico e autore.
