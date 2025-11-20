Diventare Genitori Affidatari: un Percorso di Consapevolezza

Un webinar tecnico per approfondire norme, esperienze e responsabilità dell’affido familiare. L’appuntamento è per il 26 novembre alle 21, online
Mercoledì 26 novembre, alle ore 21:00, si terrà il webinar gratuito informativo–tecnico sull’essere genitori affidatari, un appuntamento dedicato a chi desidera approfondire in modo serio e consapevole il tema dell’affido familiare.
Il corso è riservato ai residenti in Lombardia ed è rivolto esclusivamente a coloro che hanno già partecipato al precedente webinar informativo sull’Affido Familiare: rappresenta infatti il secondo step del percorso proposto da FARIS in collaborazione con la Cooperativa AIBC.
Come diventare genitori affidatari?
Diventare genitori affidatari è un’esperienza ricca e trasformativa, ma richiede preparazione, conoscenza e confronto continuo con altre famiglie. La formazione e lo scambio di vissuti permettono di maturare una scelta più consapevole e di capire se, come e quando si possa diventare una risorsa per bambini e ragazzi che vivono situazioni temporanee di fragilità.
Il webinar offrirà strumenti concreti per orientarsi nella realtà dell’affido familiare, partendo dalle norme di riferimento e passando per esempi pratici che aiutano a comprendere a fondo il ruolo del genitore affidatario.
La serata sarà guidata dalla Dott.ssa Sonia Albini, assistente sociale, formatrice e referente del Settore Affido di AIBC, professionista con lunga esperienza nei servizi di accoglienza e nelle tematiche dell’affido.
Informazioni
26 Nov 2025 – 21:00
