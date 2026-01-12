A gennaio in arrivo la Carta del Docente

Share Post Share Whatsapp Messenger

Entro la fine del mese arriverà il bonus destinato a tutti gli insegnanti, precari compresi. La cifra non sarà più di 500 euro per tutti, ma definita in base a risorse disponibili e platea dei beneficiari

La Carta del Docente è un bonus istituito nel 2015 all’interno della riforma “La Buona Scuola”. Si tratta di una carta (virtuale) dal valore di 500 euro che viene data a tutti gli insegnanti per la formazione e l’aggiornamento professionale. In pratica, può venire spesa per l’acquisto di libri, riviste, software, hardware, corsi e master presso enti accreditati, biglietti per eventi culturali e alcuni specifici materiali didattici.

In un Paese in cui gli stipendi destinati ai professionisti della scuola sono tra i più bassi d’Europa, l’incentivo è stato accolto con soddisfazione e vissuto come una piccola “gratifica”. Tanto è vero che nel corso degli anni, grazie ad alcuni ricorsi e sentenze della Cassazione, la misura è stata estesa anche agli insegnanti con contratti a tempo determinati e ai precari.

Carta del Docente in arrivo a gennaio

Con la legge di bilancio del 2025 è arrivata una svolta ulteriore, con la decisione di non destinare più 500 euro a ogni Carta, ma definire annualmente l’importo a seconda delle risorse disponibili e del numero dei beneficiari.

Proprio questo cambiamento ha portato alcuni ritardi, con la Carta del Docente che, a oggi, ancora non è stata erogata e definita.

Entro gennaio, però, l’attesa dovrebbe finire: come dichiarato dalla sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, infatti, il fatto che la Carta del Docente non sia ancora arrivata non è conseguenza di un “ritardo”, ma unicamente della definizione, appunto, della definitiva platea di beneficiari. Questa viene stabilita sulla base anche delle supplenze previste fino al termine dell’attività didattica, cosa che avviene “a partire dal gennaio di ogni anno”.

Tutto lascia intendere, dunque, che l’attesa sia finita e che entro il mese di gennaio la Carta del Docente verrà erogata a tutti gli aventi diritto.