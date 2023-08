Ghana. Il 28% dei bambini è coinvolto nel lavoro minorile. Serve un piano di azione per contrastare questa piaga

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Secondo i dati, in Ghana quasi il 28% dei bambini tra 5 e 17 anni è coinvolto nel lavoro minorile, il 21% in condizioni di lavoro pericolose. Ecco il piano per proteggere i diritti di tutti i più piccoli

In Ghana, quasi il 28% dei bambini di età compresa tra 5 e 17 anni è coinvolto nel lavoro minorile. Di questi, circa il 21% lavorano in condizioni pericolose. Secondo il Ghana Living Standards Survey (2017), la maggior parte dei bambini lavoratori è impegnata nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (78%).

Le prove dimostrano che il lavoro minorile è praticato nelle aree urbane e rurali, soprattutto tra i più poveri e tra coloro che non frequentano la scuola. Anche prima del COVID-19, il 73,4% dei bambini viveva in condizioni di povertà multifattoriale e uno su quattro viveva in condizioni di povertà economica. Attualmente, oltre 1 milione di bambini tra i 6 e i 15 anni non frequentano ancora la scuola, mentre il 33% delle giovani donne e il 28% dei giovani uomini non studiano, non lavorano e non stanno frequentando corsi di formazione (i cosiddetti NEET).

Le cause del lavoro minorile

Questi dati dimostrano che il lavoro minorile non emerge in casi isolati, ma è profondamente intrecciato con la povertà, la mancanza di accesso a un’istruzione di qualità, una protezione sociale inadeguata, la disuguaglianza di genere e sistemi limitati di protezione dei bambini.

“Il lavoro minorile non è un problema che può essere affrontato da un singolo ente o settore da solo. Abbiamo bisogno che settori che si occupano di protezione dell’infanzia, istruzione, salute, protezione sociale, alimentazione, servizi igienici, occupazione giovanile e sviluppo dei mezzi di sussistenza lavorino insieme per affrontare le cause alla base del lavoro minorile. Il piano mira esattamente a questo”, ha affermato Elizabeth Akanbombire, capo dell’Unità di lavoro minorile presso il Ministero dell’occupazione e delle relazioni industriali. “Tutti i bambini dovrebbero avere un’infanzia piena di amore e cura finché non raggiungono il loro pieno potenziale.”

Il piano di azione per contro il lavoro minorile

Un nuovo piano di azione quinquennale aiuterà a guidare il governo del Ghana nella prevenzione e nella risposta a tutte le forme di lavoro minorile e nella promozione del benessere dei bambini in Ghana.

“Il nuovo piano d’azione dimostra l’impegno e la responsabilità del governo del Ghana nel proteggere e promuovere i diritti di ogni bambino”, ha dichiarato l’on. Brillante Wireko Brobbey.

Il piano sottolinea l’importanza della collaborazione con vari settori per affrontare le cause profonde del lavoro minorile, come migliorare l’accesso a un’istruzione di qualità, rafforzare i sistemi di protezione sociale, migliorare le opportunità di sostentamento per le famiglie e promuovere opportunità di lavoro dignitoso per i giovani.

Aiuta anche tu le attività di Ai.Bi. in Ghana

Chiunque può contribuire al sostegno delle attività che Ai.Bi. porta avanti in Ghana attraverso una donazione libera, oppure aderendo al progetto “Adotta a distanza i bambini degli orfanotrofi in Ghana“, che permette di dare un sostegno continuativo nel corso del tempo a partire da soli 83 centesimi al giorno.

Come tutte le donazioni ad Ai.Bi. anche quelle per il Ghana godono delle agevolazioni fiscali previste.