Consegna cibo ai bambini del Royal Seed Orphanage (RSO) in Ghana
Cooperazione Internazionale

Ghana. Cibo, cure mediche e materiali educativi ai bambini abbandonati con il progetto Prosolidar

Pubblicato il

Grazie al progetto “Supporting Children in the RSO”, finanziato da Fondazione Prosolidar Ente Filantropico ETS,  Ai.Bi. Amici dei Bambini ha potuto garantire salute e assistenza ai minori abbandonati accolti dal Royal Seed Orphanage

L’impegno di Ai.Bi. Amici dei Bambini in Ghana a favore dei minori abbandonati e le famiglie più vulnerabili è sempre più importante e multiforme. Oltre all’attività di Adozione Internazionale e di Adozione a Distanza, nel corso degli ultimi anni sono stati diversi i progetti condotti sul territorio. Uno di questi è il progetto “Supporting Children in the RSO”, finanziato da Fondazione Prosolidar Ente Filantropico ETS e realizzato da Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS. L’iniziativa, rivolta ai bambini abbandonati accolti presso il Royal Seed Orphanage (RSO), ha mirato a garantire loro condizioni di vita dignitose, assicurando cibo, cure mediche e supporto educativo.

Alimenti, medicinali e materiali educativi

Recentemente si è svolta con successo una nuova consegna di aiuti. Sono stati distribuiti alimenti, medicinali e materiali educativi, fondamentali per rispondere ai bisogni quotidiani dei bambini e tutelarne la salute. La consegna è avvenuta direttamente presso la struttura del Royal Seed Orphanage ed è stata ricevuta dal fondatore dell’orfanotrofio a nome di tutti i minori ospitati.
Durante il momento di distribuzione sono state scattate fotografie che ritraggono i bambini, il fondatore e i rappresentanti del progetto, testimoniando la grande emozione, gratitudine e gioia espresse dai piccoli e dallo staff dell’RSO. Un altro esempio dell’aiuto concreto che Ai.Bi. riesce a continuare a offrire grazie al supporto di realtà come Prosolidar, restituendo speranza e futuro a tanti bambini che vivono in condizioni di fragilità.

Africa. Emergenza Abbandono

Africa. Emergenza Abbandono è l’iniziativa lanciata da Ai.Bi. Amici dei Bambini per aiutare i bambini vittime di abbandono nei Paesi africani in cui opera: Burundi, Ghana, Kenya, Marocco, Nigeria, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo e Tunisia. Con il tuo sostegno, potremo garantire a quanti più minori possibile accolti dagli orfanotrofi, assistenza, cibo, cure e, soprattutto, la fiducia in un futuro differente. Che ancora è possibile!
Ogni donazione gode delle seguenti agevolazioni fiscali.

FONDAZIONE PROSOLIDAR ENTE FILANTROPICO ETS è un’organizzazione costituita nell’ambito del settore del credito per la realizzazione, in Italia ed all’estero, di progetti solidali e socialmente rilevanti, promuovendo la giustizia sociale, l’inclusione e lo sviluppo sostenibile.
In essa sono presenti, in modo paritetico, tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore medesimo (tramite le proprie Segreterie Nazionali) nonché, per parte datoriale, l’Associazione Bancaria Italiana e tutte le imprese che aderiscono all’Associazione. E’ la prima e, allo stato, l’unica esperienza, anche a livello internazionale, di ente voluto dalle parti in un contratto collettivo nazionale di lavoro e finanziato attraverso il “match-gifting”, cioè la condivisione del contributo in misura uguale tra lavoratori ed imprese

 