Ghana. Le nuove divise per la scuola 

Grazie al progetto “Supporting Children in the RSO”, finanziato da Fondazione Prosolidar Ente Filantropico ETS, i bambini del Royal Seed Orphanage hanno uniformi scolastiche nuove e la gioia di sentirsi parte della comunità scolastica
Nell’ambito del progetto “Supporting Children in the RSO”, finanziato da Fondazione Prosolidar Ente Filantropico ETS il Royal Seed Orphanage di Kasoa, in Ghana, ha ricevuto, grazie al una generosa donazione di 7.280 cedi ghanesi da Ai.Bi. Amici dei Bambini, destinata alla fornitura di divise scolastiche per i bambini della struttura che ne erano privi.
Per l’inclusione scolastico
Infatti, 56 bambini dell’orfanotrofio – 38 maschi e 18 femmine – non possedevano una divisa adeguata per frequentare la scuola, un elemento fondamentale per favorire l’inclusione e la dignità dei minori.
Il giorno successivo, la fondatrice e direttrice del Royal Seed Orphanage, Naomi Esi Amoah, ha consegnato il denaro al sarto incaricato della realizzazione delle divise scolastiche, stabilendo che le nuove divise saranno pronte entro cinque giorni. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i bambini e lo staff, che hanno espresso profonda gratitudine verso Ai.Bi. per la sensibilità e la costanza del suo sostegno.
Dignità e istruzione per i bambini
“Sono felice che mi abbiano preso le misure per una nuova divisa scolastica – racconta Isaac, uno degli studenti – andare a scuola con la divisa strappata mi faceva sentire a disagio, ma ora mi sento orgoglioso.” Anche gli insegnanti hanno accolto con gioia l’iniziativa. “Il supporto di Ai.Bi. arriva sempre nel momento giusto e con grande attenzione ai bisogni reali dei bambini,” afferma Mary, una delle docenti. “Vedere i loro volti sorridenti mentre venivano prese le misure è stato commovente.”
La fondatrice Naomi Amoah, che da oltre vent’anni si dedica con passione alla cura dei bambini orfani e vulnerabili, ha sottolineato il valore speciale di questa collaborazione: “In tutti questi anni di servizio, il sostegno di Ai.Bi. è stato unico e costante. Ringraziamo di cuore per la vicinanza e per l’impegno nel garantire un futuro migliore a questi piccoli.”
L’iniziativa di AiBi conferma ancora una volta come la solidarietà internazionale possa trasformarsi in gesti concreti che ridonano speranza, dignità e fiducia ai bambini più fragili.
Africa. Emergenza Abbandono in Ghana
Ai.Bi. ha lanciato, nell’Africa Sub-Sahariana, una campagna regionale di contrasto all’abbandono che coinvolge, oltre al Ghana, altri tre paesi nei quali l’emergenza abbandono è drammatica: Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo (Congo Brazzaville) e Burundi. Con il tuo sostegno, potremo garantire a quanti più minori possibile accolti dagli orfanotrofi, assistenza, cibo, cure e, soprattutto, la fiducia in un futuro differente. Che ancora è possibile! Sostieni anche tu la campagna “Africa. Emergenza Abbandono in Ghana”.
FONDAZIONE PROSOLIDAR ENTE FILANTROPICO ETS è un’organizzazione costituita nell’ambito del settore del credito per la realizzazione, in Italia ed all’estero, di progetti solidali e socialmente rilevanti, promuovendo la giustizia sociale, l’inclusione e lo sviluppo sostenibile.
In essa sono presenti, in modo paritetico, tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore medesimo (tramite le proprie Segreterie Nazionali) nonché, per parte datoriale, l’Associazione Bancaria Italiana e tutte le imprese che aderiscono all’Associazione. E’ la prima e, allo stato, l’unica esperienza, anche a livello internazionale, di ente voluto dalle parti in un contratto collettivo nazionale di lavoro e finanziato attraverso il “match-gifting”, cioè la condivisione del contributo in misura uguale tra lavoratori ed imprese