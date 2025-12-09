Ghana. Lo sguardo dell’infanzia

Share Post Share Whatsapp Messenger

Una mostra fotografica a Bolzano racconta il percorso di tutela e accoglienza dei bambini del Royal Seed Orphanage

Dal 10 al 20 dicembre, presso la Scuola Provinciale per le Professioni Sociali Hannah Arendt, saranno esposte le fotografie del progetto “Care For Ghana 2”, un’iniziativa di Ai.Bi. – Amici dei Bambini che racconta, attraverso immagini intense e quotidiane, l’impegno a tutela dei minori vulnerabili in Ghana.

Il progetto Care For Ghana 2

Realizzato da Ai.Bi. Ghana tra settembre 2024 e dicembre 2025 grazie al contributo della Regione Autonoma di Bolzano, il progetto rafforza le azioni avviate con il precedente intervento (2022–2023). Il suo scopo è stato quello di migliorare il sistema di accoglienza per bambine e bambini in situazioni di fragilità, collaborando con il Dipartimento del Benessere Sociale (DSW) e con il Royal Seed Orphanage (RSO) di Kasoa, nella Regione Centrale del Ghana.

Nella sua fase conclusiva, il progetto ha già contribuito in modo concreto al miglioramento delle condizioni di vita dei minori ospitati presso il centro RSO, affiancando allo stesso tempo le autorità locali e il personale del centro nei delicati processi di istituzionalizzazione e de-istituzionalizzazione. Tra gli obiettivi principali del programma, infatti, c’era quello di favorire, quando possibile, la reintegrazione familiare o l’affidamento a famiglie alternative, garantendo a ogni bambino il diritto di crescere in un ambiente sicuro, affettivo e protetto.

La mostra fotografica

Le attività hanno previsto la formazione del personale, il rafforzamento delle competenze educative e gestionali, il miglioramento degli spazi di vita dei minori e il sostegno alle loro famiglie d’origine o affidatarie. Un lavoro quotidiano, complesso e fondamentale, che può essere ripercorso, ora, attraverso lo sguardo di un professionista incaricato di documentare tutte le fasi del progetto attraverso un reportage fotografico. realizzato direttamente al Royal Seed Orphanage.

La mostra di Bolzano offre al pubblico un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’impatto del progetto e le storie di resilienza dei bambini coinvolti: immagini che raccontano non solo difficoltà, ma anche speranza, crescita e possibilità.

Informazioni

Care For Ghana 2

dal 10 al 20 dicembre

Scuola Provinciale per le Professioni Sociali Hannah Arendt Bolzano

Fotografie realizzate con il finanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Dipartimento Coesione sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato, Ufficio Volontariato e solidarietà, Cooperazione allo sviluppo

Africa. Emergenza Abbandono in Ghana

Ai.Bi. ha lanciato, nell'Africa Sub-Sahariana, una campagna regionale di contrasto all'abbandono che coinvolge, oltre al Ghana, altri tre paesi nei quali l'emergenza abbandono è drammatica: Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo (Congo Brazzaville) e Burundi.

