Green pass al via. Serve anche per i figli minori? Ecco tutte le regole

Con l’inizio di luglio parte la validità del certificato Covid-19 per viaggiare in liberamente Europa. Come si deve comportare chi ha dei figli minori? Serve un Green Pass anche per loro? Vediamo le risposte, che variano a seconda delle età

Con l’inizio di luglio parte ufficialmente l’era del Green Pass, il certificato europeo che permette di viaggiare liberamente all’interno dei confini della UE.

Green Pass, chi e come può ottenerlo

Come noto e più volte ribadito, il Grenn Pass spetta a tutte le persone vaccinate, anche dopo la sola prima dose, a chi ha effettuato un tampone negativo (in questo caso il Green Pass è valido per le 48 ore successive), a chi è guarito dal Covid (validità del Pass di 6 mesi).

L’obiettivo principale del certificato è facilitare gli spostamenti e incentivare il turismo nel periodo estivo, fondamentale per l’economia di molti Paesi, e, non secondariamente, garantire alle persone quella sensazione di libertà che la pandemia ha fortemente compromesso.





Detto di chi può ottenere il Green Pass e di come farlo, la domanda che molti si pongono è: come fare con i figli minori e i bambini in generale? Si sa, infatti, che per loro la campagna vaccinale è solo all’inizio e, inoltre, riguarda unicamente i maggiori di 12 anni. Come comportarsi, dunque, con i più piccoli? Come organizzare un viaggio con tutta la famiglia? Vediamo di rispondere a tutte le domande.

Green Pass per i minori dai 12 anni in su, valgono le stesse regole degli adulti

Innanzitutto, per qualsiasi dubbio generale e specifico per i singoli Paesi, il sito di riferimento è reopen.europa.eu/it/ Qui si trovano tutte le informazioni aggiornate e si può anche simulare il proprio itinerario di viaggio per controllare cosa è necessario fare e che ostacoli si potrebbero incontrare. Per l’Italia, invece il sito di riferimento del governo è: www.dgc.gov.it/web/

Per quanto riguarda più nello specifico i minori, nella sezione della FaQ c’è una domanda che li chiama in causa direttamente: “I bambini possono ottenere un certificato digitale COVID UE?”

La risposta è sì! Per la fascia d’età 12 – 15 anni, con l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino BioNTech Pfizer, l’ottenimento del certificato segue le stesse regole degli adulti.

La risposta specifica anche che “I bambini possono anche ricevere un certificato di prova o di recupero, che potrebbero essere ricevuti dai genitori e archiviati nell’app per smartphone dei genitori”. Un po’ generica come indicazione ma, in questo caso, ogni Paese si sta gestendo a modo suo e dare un risposta univoca a livello europeo diventa complicato darla.

Più significativo il passo successivo, che specifica come secondo una proposta della Commissione, i minori che viaggiano con i genitori sono esentati dalla quarantena nei casi in cui i genitori stessi non debbano farla (per esempio, perché in possesso di Green Pass).

“Anche i bambini sotto i 6 anni dovrebbero essere esentati dai test relativi al viaggio”.

Green Pass: sotto i 2 anni non serve alcuna certificazione

Quest’ultimo punto va specificato, perché è vero che sotto i 6 anni non è richiesto un test, ma solo i minori di due anni sono completamente esentati dal presentare qualsiasi certificazione. Dai 2 ai 5 anni la certificazione serve per viaggiare in Europa, anche se per ottenerla non bisogna effettuare un test. Attenzione, però, perché le disposizioni potrebbero cambiare leggermente da Paese a Paese; è necessario, dunque, informarsi bene prima di partire.

Per quanto riguarda gli spostamenti sul territorio italiano, le indicazioni sono chiare: “Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. E quindi dalla relativa Certificazione”.

Per i bambini dai 6 ai 12 anni, infine, il Green Pass serve e, non essendoci ancora vaccini approvati per questa fascia d’età, è necessario effettuare un tempone per ottenerlo. Oppure aver avuto il Covid ed esserne guariti nei 6 mesi precedenti.