I temporary shop de “Il bello che fa bene”. Lagostina “Supportare Ai.Bi., che ogni giorno si impegna per garantire ad ogni bambino il diritto di essere figlio, è per noi motivo di orgoglio”

Shopping solidale con l’azienda leader nella produzione di pentole e pentolame

Un’amicizia nata due anni fa per correre in aiuto ai bambini vittime della pandemia. Un sodalizio e una comunione d’intenti e di valori confermata di volta in volta trovando l’una supporto nell’altra. Tra Lagostina e Ai.Bi. è alleanza quando si tratta di schierarsi dalla parte dei più fragili come l’infanzia abbandonata e in difficoltà. Così l’azienda leader nella produzione di pentole a pressione e pentolame in acciaio inossidabile, non perde occasione per sostenere Amici dei Bambini.

Come per il Temporary shop natalizio “Il bello che fa bene”, in occasione del quale Lagostina ha inviato prodotti di alta qualità, tra cui set di pentole, padelle (sia per piani cottura a gas che a induzione) della linea Rossella, termos, bottiglie per bambini, stampi natalizi , per aiutare Ai.Bi. nella raccolta fondi.

“Siamo felici di potere contribuire al ‘Temporary Shop Online Il Bello che Fa Bene’ di Ai.Bi. Pensare al futuro è da sempre nel DNA di Lagostina – fanno sapere dall’azienda –, per questo siamo convinti che sostenere le nuove generazioni sia fondamentale per migliorare il presente e il futuro. Supportare Ai.Bi., che ogni giorno si impegna per garantire ad ogni bambino il diritto di essere figlio, è per noi motivo di orgoglio”

Il Temporary shop di Ai.Bi.: tutti i prodotti

Il Temporary Shop Solidale di Ai.Bi. “Il Bello che Fa Bene”, oggi è sempre più diffuso nel tempo e nello spazio. Fino al 31 gennaio 2022, ovunque ci si trovi si potranno richiedere i tantissimi prodotti proposti sulla pagina dedicata del sito di Ai.Bi. in cambio di una donazione in favore della campagna di Natale. “Si fa presto a dire Natale con i tuoi”.

Una campagna che punta a regalare un sorriso ai bambini e i genitori che ogni giorno in Italia si rivolgono ai Centri Servizi per la Famiglia “I Pan di Zucchero” in cerca di ascolto e sostegno; a tutti i bambini che trovano accoglienza e protezione nelle nostre Case Famiglia e Comunità Mamma – Bambino a Brescia e Milano; agli adolescenti accompagnati verso l’autonomia in Casa Pinocchio, Casa Giuseppe e Casa Francesco.

Ma non solo. Grazie a quanti aderiscono al Natale di Ai.Bi. resteremo al fianco de “L’Altro nostro figlio”: bambini e adolescenti abbandonati negli orfanotrofi dell’Africa, del Sud America e dell’Est Europa, in cui operiamo per promuovere il diritto di tutti i minori a essere figli; così come le centinaia di famiglie siriane che hanno perso tutto e si preparano a trascorrere anche questo inverno nelle tende dei campi sfollati di Idlib.

Visita subito il nostro Temporary Shop QUI.