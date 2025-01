Aziende Amiche dei Bambini. Il Riso Pozzi, la qualità di un prodotto che fa bene al cuore e alla tavola

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Tra tradizione, qualità e responsabilità sociale, il Carnaroli che unisce il sapore italiano al sostegno per i più fragili. Leggi l’intervista a Giorgio Pozzi

Le confezioni rosse di Riso Carnaroli Pozzi – un’ edizione limitata e realizzata appositamente per le feste natalizie – è andato a ruba sia durante la serata benefica de Il Bello che fa Bene alla Fabbrica del Vapore di Milano sia sul Temporary shop di Amici dei Bambini.

Un prodotto che i sostenitori di Ai.Bi. hanno gradito e che hanno scelto per i propri regali: non solo per la qualità ma anche per il suo valore, visto che anche il Riso Pozzi ha contribuito a realizzare progetti dell’Albero dei desideri per bambini, adolescenti e mamme in difficoltà familiare.

Il senso della famiglia

Un piatto di riso sulla tavola contiene già di per sé il senso della famiglia e così è per l’azienda Pozzi che da oltre sessant’anni è presente sul mercato della tradizione risicola italiana. Anche in questo caso un’azienda amica di Ai.Bi., che si unisce alle molte che hanno aderito al Temporary shop, condivide con l’associazione un comune patrimonio di valori.

La parola a Giorgio Pozzi

“Da sempre teniamo alla responsabilità sociale d’impresa: sosteniamo varie iniziative, consapevoli che un piccolo aiuto da parte nostra nell’insieme faccia la differenza – dice Giorgio Pozzi che abbiamo raggiunto telefonicamente mentre si trovava a New York, nell’impegno di espansione internazionale dell’azienda – Siamo felici che il riso donato ad Ai.Bi. abbia contribuito alla realizzazione di progetti per bambini, mamme e famiglie in difficoltà”.

Situata nella storica Cascina Cirano, a Landriano, nel cuore del territorio pavese e non lontano dalla sede anziane di Amici dei Bambini, “Riso Pozzi è giunta alla terza generazione: “Il nonno ha iniziato a seminare riso Carnaroli, poi ha proseguito mio padre Giuseppe e ora c’è la promessa di un futuro grazie all’arrivo del nostro nipotino di tre mesi”, aggiunge Giorgio.

“Cascina Cirano ha una storia che viene da lontano e risale a oltre due secoli fa, siamo ai primi dell’Ottocento – racconta – poi restaurata nel 1856 su progetto di Galeazzo Garavaglia. Attorno a questa storica struttura si estendono le risaie della nostra famiglia che di generazione in generazione tramanda la passione per la coltivazione del riso“.

Cause sociali e sostenibilità

Attenzione alle cause sociali e alla sostenibilità sono due elementi caratteristici dell’operare. “Il nostro è un approccio naturale alla coltivazione del riso – spiega Giorgio – nel rispetto del territorio. Utilizziamo ad esempio concimi naturali, scelta essenziale per rispettare la terra e l’acqua, elementi imprescindibili per la crescita del riso”.

Rispetto alle grandi aziende o multinazionali, l’attenzione che una azienda familiare può porre determina la qualità del prodotto.

“La nostra filiera di produzione è rigorosa e controllata, fin dalle sementi, garantendo un prodotto 100% certificato – aggiunge, – Il riso, con chicchi grandi, proviene da una pianta alta, che tende a ricadere sul terreno e quindi richiede un impegno maggiore anche per la raccolta che di conseguenza è più difficile: tutto questo tuttavia è segno distintivo del prodotto finale. Con queste caratteristiche, un Carnaroli come il nostro è raro da trovare in commercio”.

Eccellenze del Made in Italy

Da Landriano a New York, Giorgio Pozzi lavora per portare italianità, gusto e qualità oltre oceano. Un lancio internazionale era già avvenuto durante la pandemia, quando la multinazionale della moda Bottega Veneta, volendo sostenere il made in Italy, aveva promosso eccellenze italiane, tra cui appunto Riso Pozzi, nelle immagini di una campagna pubblicitaria internazionale.

Oggi, in collaborazione con Eataly Nord America, la famiglia Pozzi ha sviluppato un packaging natalizio. “A New York e nelle grandi città vivono da decenni molti italiani che sanno riconoscere la materia prima, soprattutto le nuove generazioni – conclude -. Siamo onorati quindi di essere qui con il nostro Carnaroli, pensando già al lancio del riso Arborio, l’anno prossimo”.

