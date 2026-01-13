Iscrizioni scolastiche 2026/27: c’è tempo un mese 

Share Post Share Whatsapp Messenger

Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio: che cosa cambia e che cosa sapere

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota operativa sulle iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2026/2027, definendo modalità, tempi e criteri per tutti gli ordini di istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Le domande potranno essere presentate dal 13 gennaio 2026 (ore 8:00) al 14 febbraio 2026 (ore 20:00). Per la maggior parte dei percorsi l’iscrizione avverrà esclusivamente online tramite la piattaforma Unica. Restano escluse dalla procedura telematica la scuola dell’infanzia e le scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.L’ordine cronologico di invio non influisce sull’accoglimento: tutte le domande presentate entro i termini saranno valutate allo stesso modo. In caso di eccedenza di richieste, le scuole applicheranno i criteri deliberati dal Consiglio di istituto, come residenza, presenza di fratelli, situazioni familiari documentate e altre priorità motivate.

Le iscrizioni a scuola

Per la scuola dell’infanzia, l’iscrizione resta cartacea. Possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2026, con possibilità di anticipo per chi li compie entro il 30 aprile 2027, a precise condizioni. La mancata regolarizzazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione.

Alla scuola primaria si iscrivono i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2026, con anticipo consentito fino al 30 aprile 2027. Le famiglie scelgono l’orario settimanale, da 24 a 40 ore. Anche per la secondaria di primo grado l’iscrizione è online, con scelta tra tempo ordinario o prolungato e possibilità di indirizzo musicale, subordinato a prova attitudinale.

Le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado riguardano licei, istituti tecnici e professionali, inclusi licei musicali e coreutici, liceo del Made in Italy, sezioni sportive e percorsi quadriennali, sia liceali sia della filiera tecnologico-professionale. Il consiglio di orientamento ha valore informativo e non vincolante.

È prevista assistenza per le famiglie prive di strumenti digitali. Gli studenti senza codice fiscale possono iscriversi con un codice provvisorio.

Per gli alunni con DSA è necessaria la consegna della diagnosi alla scuola. Le famiglie che scelgono l’istruzione parentale devono comunicarlo entro il 14 febbraio 2026 e garantire gli esami annuali di idoneità.