Kenya. Un pallone per sognare più in grande

Con un piccolo gesto, un sostenitore ha trasformato l’estate di Emmanuel in un’occasione di crescita e speranza

Da luglio, un sostenitore a distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini ha deciso di realizzare un sogno per Emmanuel, il bambino da lui sostenuto nel quartiere di Huruma, a Nairobi.

L’iscrizione al calcio

Dopo aver appreso della sua grande passione per il calcio, il sostenitore ha scelto di coprire la tassa di iscrizione alla Scuola Calcio locale. Emmanuel ha così potuto iniziare gli allenamenti con la squadra e partecipare ai tornei estivi, che si svolgono durante la chiusura delle scuole. La donazione extra ha permesso inoltre di acquistare anche l’abbigliamento sportivo necessario e di garantire generi alimentari alla sua famiglia, offrendo un aiuto concreto sia sul piano educativo sia su quello quotidiano.

Sentirsi parte di un gruppo

Per condividere questa esperienza unica, agli aggiornamenti che sempre Ai.Bi. garantisce a tutti i donatori che hanno scelto di sostenere un bambino con l’Adozione a Distanza, si sono aggiunte delle ulteriori comunicazioni periodiche per mandare al sostenitore foto e aggiornamenti sull’attività sportiva di Emmanuel. Un bambino che, finalmente, ora, può coltivare con entusiasmo la sua passione e sentirsi parte di un gruppo che lo fa crescere non solo come atleta, ma come bambino.

Questi sono i piccoli-grandi miracoli che l’Adozione a Distanza di Ai.Bi. permette di realizzare.

L’attesa di Maxwell e Fahad

Emmanuel ha trovato chi ha accolto il suo grido di aiuto, ma Maxwell e Fahad stanno ancora aspettando qualcuno che possa accompagnarli nel loro cammino di speranza e di emancipazione attraverso un’Adozione a Distanza.

Adotta a distanza un bambino ancora in attesa

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirgli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.