Kenya. Preparandosi alla vita fuori dall’orfanotrofio: i corsi per i Care Leavers

Il progetto di Ai.Bi. in Kenya prevede la formazione dei ragazzi degli orfanotrofi, con corsi che mirano a dare loro la concreta visione e l’opportunità di un futuro possibile

Vivere in un orfanotrofio non è una cosa facile. Certo, ci sono posti nel mondo e situazioni nei quali l’alternativa è la disperazione e la povertà assoluta, ma questa non è una buona ragione per non ritenere che gli orfanotrofi siano una risposta limitata e il più possibile temporanea. Il diritto inalienabile di tutti i bambini, infatti, è quello di essere figli, e per questo Ai.Bi. continua ad adoperarsi: promuovendo l’adozione, per i minori che non hanno o non hanno più una famiglia, oppure lavorando per un reintegro dei minori nella famiglia di origine e nella società.

I corsi per i Care Leavers

Questo secondo aspetto coinvolge più da vicino l’attività che quotidianamente i nostri operatori portano avanti negli orfanotrofi in cui Ai.Bi. è presente, in special modo quelle attività che sono rivolte ai cosiddetti Care Leavers: ragazzi ormai più grandi, a breve destinati a uscire dal circuito dell’assistenza e a tornare nella società.

Solo che, spesso, questi ragazzi un posto nella società non ce l’hanno e va costruito e preparato passo dopo passo.

Mira proprio a questo il progetto “Dall’accoglienza al reintegro. Capacity Building degli operatori sociali negli istituti per minori vulnerabili Shelter e Vijij”, che nelle ultime settimane ha vissuto due momenti significativi.

Il primo è stato il laboratorio di formazione per Giovani adulti nell’orfanotrofio Shelter sul tema: la vita nell’istituto. Diventare Care Leavers e i loro sogni futuri. L’obiettivo è stato proprio quello di preparare psicologicamente coloro che stanno per lasciare l’orfanotrofio ad affrontare la vita che li attende. Fondamentale è stato poter offrire loro un confronto con altri Care Leavers che hanno affrontato lo steso percorso e che si sono messi a disposizione per una discussione molto interessante.

Un altro corso importante e dai risvolti più pratici è stato il successivo, rivolto 7 giovani di cui 5 sperano di poter lasciare l’orfanotrofio a gennaio per entrare in Università.

I temi affrontati sono stati: il management del tempo; come fare un budget e come risparmiare denaro; come sistemare una casa. Tutti argomenti che servono per preparare i ragazzi alla loro vita futura una volta che lasceranno l’Istituto.

Non solo Care Leavers

Le intense settimane di attività hanno coinvolto anche altri gruppi di ragazzi, come i bambini e gli adolescenti in età scolastica che presto avranno due settimane di vacanze durante le quali ne approfitteranno per lavorare con i giovani che si trovano presso le Scuole Superiori e che sono ospiti presso gli Ostelli

Abbiamo svolto anche due consulenze specifiche a due gruppi per preparali al reinserimento familiare e cinque colloqui individuali.

Come si capisce, gli impegni negli orfanotrofi in cui Ai.Bi. collabora sono sempre tantissimi, e riuscire ad affrontarli tutti al meglio sarebbe impossibile senza l’aiuto di tutti coloro che, da lontano, non fanno mancare il proprio sostegno. Due le modalità principali con le quali si può dare il proprio contributo: una donazione libera, oppure, per dare continuità al proprio impegno, l’Adozione a Distanza di un orfanotrofio in Kenya.