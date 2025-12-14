Kenya. La prima volta sull’altalena

Share Post Share Whatsapp Messenger

Grazie al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, lo Shelter Children’s Home arricchisce i suoi spazi con altalene che favoriscono benessere e sviluppo

Lo Shelter Children’s Home ha recentemente arricchito i suoi spazi con tre nuove altalene, acquistate grazie al prezioso contributo del progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”.

Installate all’interno del complesso, le altalene sono diventate in breve tempo il luogo preferito dai bambini: qui si rincorrono risate, si creano legami e si respira un’energia nuova.

Molto più che un gioco

Per molti di loro questa è la prima esperienza con attrezzature da gioco di questo tipo, e l’impatto è evidente. Le altalene non offrono soltanto divertimento, ma rappresentano un vero strumento educativo: favoriscono l’attività fisica e lo sviluppo motorio, stimolano la cooperazione e il dialogo all’interno del gruppo (in ogni parte del mondo, decidere i turni per salire sull’altalena è un’opera di diplomazia degna dei migliori ambasciatori…).

Inoltre, il gioco funge da prezioso canale terapeutico per bambini che hanno vissuto situazioni difficili, permettendo loro di esprimersi liberamente e ritrovare leggerezza.

L’aggiunta di queste strutture dimostra l’impegno dello Shelter nel creare un ambiente accogliente e stimolante, dove ogni bambino possa crescere non solo sul piano scolastico, ma soprattutto emotivo e sociale. Attraverso il gioco, infatti, i più piccoli esplorano il mondo, consolidano competenze fondamentali e gettano le basi per relazioni sane e una crescita armoniosa.

Lo Shelter Children’s Home esprime profonda gratitudine per questo dono, che ha portato sorrisi autentici e un rinnovato senso di serenità nella quotidianità dei bambini. Un piccolo gesto che fa una grande differenza.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Kenya”?

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai tantissimi bambini del Shelter Children’s Home, del Vijiji Home of Light, del Sancare Preparatory School, del Bosco Boys e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.