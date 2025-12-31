Kenya. Un regalo per tutti, grazie all’Adozione a Distanza

Share Post Share Whatsapp Messenger

Tantissimi sostenitori, nel periodo di Natale, mandano regali e donazioni extra al loro “altro figlio” a distanza. Pensieri che scaldano il cuore e regalano sorrisi a chi, spesso, non ha nessuno su cui poter contareai loro “figli a distanza”. Pensieri che scaldano il cuore e regalano sorrisi a chi, spesso, non ha nessuno su cui poter contare

Durante il periodo di Natale, tantissimi sostenitori che aiutano tutto l’anno i “loro figli a distanza”, si attivano per fare qualcosa di speciale al di fuori del sostegno che già garantiscono: d’altra parte, che natale sarebbe senza poter fare un regalo a tutte le persone a cui si vuole bene?

La cosa più straordinaria di tutti questi regali è che l’oggetto in sé è sempre la parte meno importante: quello che conta di più è il fatto di far capire a un bambino che magari è stato abbandonato o la cui famiglia è in estrema difficoltà, che esiste qualcuno che si preoccupa per lui e che ha a cuore la sua vita e il suo futuro.

Compleanno o Natale, è sempre tempo per un pensiero d’amore

Lo ha ben capito, per esempio, Lisa, una bambina del Sancare, uno degli orfanotrofi in Kenya, vicino a Nairobi, con il quale Ai.Bi. collabora, che ha potuto celebrare il compleanno grazie al dono del suo sostenitore: una bellissima torta per festeggiare con tutti gli amici dell’orfanotrofio. Lei e la sorella, inoltre, hanno ricevuto per Natale dei vestiti nuovi e la loro famiglia del cibo grazie al quale hanno potuto passare il Natale con maggiore tranquillità e sicurezza.

Vestiti nuovi per tutti

All’orfanotrofio Vijiji Home of Light, invece, c’è stata una sorta di “giornata di Natale” anticipata, grazie al dono di un sostenitore che ha voluto regalare a tutti dei vestiti nuovi. Gli operatori del centro non solo hanno organizzato la distribuzione dei vestiti, ma hanno anche provveduto a portare del cibo e delle bibite analcoliche con le quali i bambini hanno festeggiato, insieme, apprezzando ancora di più il meraviglioso gesto di generosità ricevuto.

Alcuni di questi bambini sono abbandonati e non hanno una famiglia alle spalle e ricevere un regalo è qualcosa di sorprendente e inaspettato. A volte è sostanzialmente la prima volta in cui si vive con consapevolezza un’esperienza del genere, come è stato per il piccolo Emmanuel, di appena due anni, che è stato abbandonato davanti al cancello dell’orfanotrofio quando aveva meno di un anno e, da allora, non ha più saputo nulla della sua famiglia.

Un gesto così caloroso e generoso ha portato anche a lui un sorriso dal valore inestimabile, capace di inondarlo con tutto l’amore di cui ha bisogno per affrontare il futuro.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Kenya”?

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai tantissimi bambini del Shelter Children’s Home, del Vijiji Home of Light, del Sancare Preparatory School, del Bosco Boys e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

