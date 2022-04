Parte il Ludobus della Pace. Un nuovo progetto di Ai.Bi. a favore dei bambini sfollati dall’Ucraina in Moldova

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Ai.Bi. avvia il nuovo progetto del Ludobus della Pace: una ludoteca itinerante pensata per garantire protezione, cura e sostegno alle bambine, ai bambini e alle famiglie vittime di guerra in Ucraina e accolte nei campi profughi in Moldova, attraverso attività di supporto psico-sociale e animazione

Allo scoppio della guerra in Ucraina, uno dei primi Paesi ad essere coinvolti è stata la Moldova: il piccolo Stato che condivide con l’Ucraina un lungo confine si è subito mobilitato per accogliere le migliaia di profughi che hanno cercato lì la salvezza. E così ha fatto Ai.Bi., presente da oltre 20 anni sul territorio, implementando il suo staff e portando avanti diversi progetti, sia direttamente sul confine, sia nei campi profughi allestiti a Chisinau e Carpineni. Con il proseguire del conflitto, le attività sono andate via via aumentando e organizzandosi per cercare di rispondere nella maniera più adeguata ai bisogni dei bambini e delle famiglie in fuga dalla guerra.

Nasce da questa globale visione di un impegno sempre più utile e puntuale il nuovo progetto di Ai.Bi. pronto a partire in Moldova, grazie anche alla partnership con Plan International e l’Associazione dei bibliotecari moldava

Le attività nelle Ludoteche per i bambini sfollati dall’Ucraina in Moldova

Dallo scoppio del conflitto, la Moldova ha accolto finora oltre 410 mila profughi. Molti hanno proseguito il viaggio verso altri Paesi d’Europa, ma tanti sono rimasti sul territorio, dove sono stati allestiti diversi campi per accoglierli. Proprio per cercare di raggiungere quanti più beneficiari possibili, Ai.Bi. ha pensato di allestire un Ludobus della Pace, una ludoteca itinerante che possa regalare ai bambini sfollati dall’Ucraina e presenti sul territorio la gioia del gioco, della lettura guidata e dello story telling.

Il progetto ha una durata di 6 mesi e prevede l’allestimento di 3 ludoteche “fisse” per l’integrazione sociale dei bambini rifugiati ucraini presso i centri di accoglienza temporanea per rifugiati a Edinet (nel nord), a Carpineni (distretto di Hincesti, nel centro) e Cupcui (distretto di Leova, nel sud). Saranno spazi a misura di bambino, con giochi, kit didattici, libri e materiale per le attività ludico – ricreative.

Le 3 ludoteche saranno attive ogni giorno con attività per i bambini pianificate settimanalmente.

Il progetto prevede anche la formazione di un team di 6 animatori su questioni relative alla protezione e alla salvaguardia dei minori, allo sviluppo specifico dei bambini di età diverse, alla pedagogia del gioco. Un’attenzione specifica sarà data a un programma di apprendimento della lingua rumena per i rifugiati, basato sui principi di apprendimento accelerato, che Ai.Bi. Moldova ha sperimentato con un progetto europeo chiuso nel marzo 2022 (progetto ALEG).

Il Ludobus della Pace

Ma, come detto, le attività non si limiteranno alle tre ludoteche e raggiungeranno altri sette villaggi del Paese dove, grazie alla collaborazione con l’associazione nazionale dei bibliotecari, verranno organizzate diverse attività di animazione, lettura di gruppo, teatro di pupazzi e story telling.

Le località saranno decise attraverso una sorta di concorso / sondaggio lanciato su FB dall’Associazione Nazionale dei Bibliotecari. QUI il form per partecipare

Il Ludobus si presenta come una ludoteca itinerante: un pullman pieno di una grande varietà di giocattoli educativi, giochi, libri e puzzle con a bordo 3 animatori e 1 psicologo che forniranno servizi psico-sociali ai bambini e ai loro genitori con l’obiettivo di migliorare il benessere generale dei minori e delle famiglie, favorire lo sviluppo delle competenze cognitive e non, elaborare il trauma attraverso il gioco.

Complessivamente, il progetto potrà raggiungere 1.800 bambini rifugiati e delle comunità accoglienti (età 3-15 anni) e 800 adulti (care-giver) rifugiati e delle comunità accoglienti.

Inoltre, verrà portata avanti un’attività di formazione per 20 giovani volontari (15-18 anni) rifugiati e delle comunità accoglienti che supporteranno le attività di animazione con i bambini.

Sostieni anche tu la campagna di Ai.Bi. BAMBINIXLAPACE

Ai.Bi. – Amici dei bambini ha messo in campo una campagna dedicata alla crisi ucraina: BAMBINIxLAPACE, alla quale chiunque può partecipare scegliendo una delle varie modalità di aiuto e vicinanza alle famiglie e i bambini ucraini.

Oggi aiutare un bambino ucraino in fuga dalla guerra, significa tenere viva la sua speranza che la guerra non è l’ultima parola della sua vita e che anche per lui ci sarà un futuro sereno nella sua terra.

EMERGENZA UCRAINADONA ORA