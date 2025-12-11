Marocco. Una nuova vita per Said

Share Post Share Whatsapp Messenger

Accoglienza, studio e amicizia: il viaggio di Said insieme al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”

Said, undicenne originario del Marocco, frequenta la sesta classe della scuola primaria e dal 20 ottobre vive al centro Akkari, dove ha trovato un punto di riferimento dopo un periodo complesso nella sua vita familiare.

La sua famiglia

Proveniente da un contesto semplice, è cresciuto con un padre operaio edile spesso lontano per lavoro e una madre che, nonostante la salute fragile, si impegna a prendersi cura di lui e delle sue due sorelle. Nonostante lo sforzo dei genitori, però, le risorse erano sempre scarse e non tutti i bisogni dei figli riuscivano a essere soddisfatti. Così, la famiglia ha chiesto aiuto al centro Akkari, uno degli orafnotrofi con i quali Ai.Bi. collabora da tempo, in Marocco.

Dentro il centro Akkari

Al suo arrivo al centro, Said si mostrava timido e riservato, ma l’accoglienza calorosa degli educatori e dei coetanei gli ha permesso di ambientarsi rapidamente. Oggi è circondato da nuovi amici con cui condivide momenti di gioco, studio e spensieratezza. L’atmosfera positiva del centro Akkari, fondata su rispetto e collaborazione, lo ha aiutato a sentirsi nuovamente al sicuro.

Curioso e sempre pronto a fare domande, Said ama scoprire cose nuove. La sua grande passione è il basket: sul campo si sente libero, felice e capace di esprimere il meglio di sé. Anche grazie allo sport, ha imparato a credere nelle proprie potenzialità.

Gli educatori svolgono un ruolo fondamentale nel suo percorso: lo ascoltano, lo incoraggiano e lo sostengono con costanza. A scuola, pur affrontando qualche difficoltà, Said si impegna con determinazione, consapevole che lo studio è la chiave per costruire un futuro migliore.

La serenità ritrovata

Il centro è diventato per lui un luogo di crescita e protezione, dove può ritrovare fiducia e serenità. Nonostante le sfide, Said continua a guardare avanti con un sorriso e con la speranza di crescere, imparare e costruire un domani più sereno per sé e per la sua famiglia.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Marocco?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 400 minori accolti negli orfanotrofi Akkari e APA, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.

