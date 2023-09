BAMBINIxLAPACE. Profughi ucraini in Moldova. Pronti a iniziare un nuovo anno scolastico, grazie al supporto di Ai.Bi.

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Amici dei Bambini ha portato avanti nelle settimane estive tutti i preparativi per dotare gli alunni di 5 scuole del materiale didattico necessario ad affrontare un anno scolastico nel migliore dei modi, Moldova

Se per tanti di noi l’inizio della scuola è qualcosa di scontato, non ovunque nel mondo è così.

In Moldova, per esempio, Paese formalmente in pace ma la cui quotidianità è stata stravolta nell’ultimo anno e mezzo dall’arrivo di migliaia e migliaia di profughi fuggiti dalla confinante Ucraina, le difficoltà non sono poche, e l’estate da poco finita sarà ricordata da tanti alunni e insegnanti come un periodo di incertezza, che ha però portato al lieto fine di un nuovo anno scolastico pronto a partire alla grande, grazie al supporto di Amici dei Bambini.

Materiale e progetti per 5 scuole di Chisinau

Questo perché durante i mesi estivi, ispirati dal motto di una delle iniziative che Ai.Bi. sta portando avanti nell’ambito del progetto #BAMBINIxLAPACE, “L’educazione ha priorità”, lo staff locale è stato impegnato per fornire materiale didattico, mobili e accessori tecnici funzionali all’insegnamento a cinque licei di Chisinau, capitale del Paese.

Il principale criterio per scegliere le scuole beneficiarie del progetto è stata la disponibilità delle strutture all’accoglienza dei bambini ucraini, rifugiati nel Paese moldavo.

Fedeli anche alla convinzione che i bambini imparino attraverso il gioco, oltre a fornire i materiali didattici, nelle stesse scuole sono stati avviati dei Centri di Risorse di educazione non formale, dotati di bean-bags, libri, giochi intellettuali e da tavolo, grandi giochi in legno, nonché materiali di cancelleria e arte creativa.

Infine, per facilitare l’integrazione dei bambini ucraini che per il secondo anno frequentano la scuola in Moldova, nel Centri di Risorse verranno implementati anche dei programmi d’Insegnamento accelerato della lingua romena: una vera novità per il sistema scolastico moldavo.

Al riguardo, condividiamo un messaggio che ci è giunto da parte della Direzione Generale Educazione Gioventù e Sport di Chisinau: “Un grazie di cuore a voi, Amici dei Bambini Moldova, che, con il vostro contributo, dedizione, pazienza e gentilezza siete riusciti a rendere immensamente felici 5 direttori, 10 insegnanti, un dipendente della Direzione e, credo, migliaia di bambini che potranno usufruire di tutti questi beni per molto tempo ancora!”

125 studenti hanno ricevuto tutto il necessario per un ottimo inizio scuola

Non appena arredate le scuole, il lavoro di Ai.Bi. Moldova è proseguito rivolgendosi ai singoli bambini che abitano nelle località remote visitate dal Ludobus della Pace. Sono stati così acquistati 125 zaini, corredati da tutto il necessario per garantire agli studenti più bisognosi di poter iniziare la scuola nel migliore dei modi, perché ogni bambino ha diritto a ricevere un’educazione di qualità.

Tra i beneficiari ci sono stati bambini moldavi, provenienti da ambiti svantaggiati, ma anche ragazzi ucraini, profughi della guerra, che sono stati accolti nelle varie località dei distretti di Rezina, Ungheni, Drochia, Orhei, Telenesti, Cahul, Cimislia, e nei municipi di Chisinau e Balti.

Le gioia e l’emozione di tutti loro nel ricevere il materiale è ben riassunta dalle parole del piccoli Yurii, 7 anni, che quando ha avuto in mano il suo zaino nuovo ha esclamato: “Ora sì che sono pronto per andare a scuola (…) perché mi sento uguale agli altri bambini con cui ci giocavo prima.”

L’acquisto di tutti i beni sopra-descritti è stato possibile grazie al progetto “Aumentando l’accesso a opportunità di apprendimento formale e non formale sicure, protettive e di qualità per i bambini ucraini, temporaneamente sfollati nella Repubblica di Moldova, e per i bambini delle comunità ospitanti, attraverso i centri di apprendimento a misura di bambino, le Ludoteche ed il Ludobus”. Il progetto viene implementato da AiBi Moldova in partnership con Plan International e Unicef Moldova e con il sostegno di Education cannot wait.

