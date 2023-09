I progetti delle organizzazioni siriane sostenute da Ai.Bi. per ricostruire il Paese

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Alla scoperta dei progetti delle Organizzazioni della Società Civile siriana che hanno vinto il bando del progetto Sawyan di Ai.Bi.. Semi di speranza per il futuro della Siria! (2)

Come abbiamo avuto modo di raccontare più volte su AiBiNews, tra le diverse iniziative portate avanti in Siria, Paese nel quale Amici dei Bambini è presente fin dal 1997, il progetto Sawyan, finanziato dall’Unione Europea e implementato da Ai.Bi. a partire da febbraio 2022, in collaborazione con il partner locale Kids Paradise, ha avuto come obiettivo lo sviluppo delle capacità tecniche delle OSC (Organizzazioni della Società Civile) locali, nella convinzione che solo una ripresa che parta “dal basso” possa offrire davvero una possibilità di futuro diversa, a un Paese in guerra da ormai 13 anni.

Al primo bando emanato nell’ambito del progetto hanno risposto 197 realtà della società civile. 51 di queste sono state selezionate come beneficiarie di un percorso di formazione che ha consentito loro di accedere al vero e proprio bando per l’assegnazione dei fondi.

Al termine di tutto l’iter, sono stati individuati 10 progetti di 10 OSC a cui destinare un contributo economico (intorno ai 10mila euro per ciascun progetto) per attivare e sostenere le loro iniziative.

È interessante, dunque, andare a conoscere un po’ più da vicino quali sono queste OSC e, soprattutto, quali i loro progetti.

La prime cinque le abbiamo raccontate QUI. Oggi vediamo le successive cinque che completano il quadro.

Peace Land Organization. Educating and protecting them is our duty

Il progetto mira a migliorare il livello di istruzione e favorire un accesso equo ai servizi di protezione dell’infanzia, fornendo una serie di servizi educativi di recupero a 270 bambini per un periodo di tre mesi. In più, è prevista la formazione di 10 operatori didattici sui principi di protezione dell’infanzia e sui meccanismi per integrare la protezione e l’istruzione all’interno dei campi di Al-Ikram e Al-Estsam.

Salam İnsani Yardimlaşma Derneği. Improving access to community livelihoods and supporting productive assets to enhance resilience and self-reliance by creating sustainable livelihoods

Un progetto che ha l’obiettivo di rinforzare la resilienza delle comunità colpite dalla tragedia della guerra e l’emergenza del terremoto, favorendo l’accesso ai mezzi di sussistenza e alle opportunità di lavoro all’interno e all’esterno dei campi nel distretto di Idlib. Per 60 donne è prevista la formazione sulla tecniche di panificazione all’interno dei panifici costruiti con il fango e il supporto di materiali e strumenti per la creazioni di panifici rurali.

Share Foundation for Relief and Development. White Hearts Campaign – Our difference distinguishes us

Se in Siria la vita è già molto complicata per tutti i bambini, si può immaginare quanto di più possa esserlo per i minori con sindrome di Down. Questo progetto ha l’obiettivo di integrare proprio i bambini con bisogni speciali con la comunità, organizzando quattro sessioni di sensibilizzazione per i genitori sui metodi genitoriali positivi per i bambini con sindrome di Down. Ogni sessione raccoglierà 50 beneficiari.

Together to Build the country. Together for a better family

Il primo obiettivo del progetto è quello di contribuire alla riduzione della violenza domestica nella Siria nordoccidentale e, in particolare, nei campi di sfollati forzati del sottodistretto di Dana (Badia e Al-Midan). Contestualmente, si punta a migliorare la capacità nella gestione dei figli attraverso la costituzione di 4 comitati di protezione all’interno della comunità. Per i membri dei comitati verrà erogata una formazione relativamente alle capacità di presentazione e comunicazione e sulla protezione dei minori durante le crisi, insieme a un’azione di sensibilizzazione sui metodi di educazione genitoriale senza ricorso alla violenza e sui meccanismi per ridurre lo stress. In totale, si mira a coinvolgere 210 residenti del campo.

Volunteer Ambassadors Team. Small and medium projects

Il progetto mira a migliorare la situazione economica e l’accesso ai mezzi di sussistenza nella città di Kafr Takharim. L’attività verrà svolta attraverso dei corsi di formazione, rivolti ai titolari di piccole e medie attività, sulla gestione del marketing, la gestione finanziaria, la sicurezza sul lavoro, la gestione del rischio, le competenze di vendita e acquisto. Nel contempo verranno fornite competenze professionali agli studenti e verranno organizzate 3 sessioni di networking tra loro e i potenziali datori di lavoro.