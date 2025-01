Servizio Civile Universale 2025: opportunità per crescere con Amici dei Bambini

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Per il bando 2025/2026 del Servizio Civile Universale, sono 8 le posizioni aperte tra Ai.Bi. Amici dei Bambini e AIBC: ottime occasioni per crescere umanamente e professionalmente. Candidature entro il 18 febbraio

C’è tempo fino al 18 febbraio 2025 per aderire al bando per il Servizio Civile Universale 2025/2026. Un’opportunità unica per 62.549 giovani tra i 18 e i 28 anni di mettersi in gioco in progetti di grande valore, sia in Italia (dove gli operatori volontari richiesti sono 61.166, per 2.324 progetti afferenti a 386 programmi di intervento) sia all’estero (1.383 posti avviati in 184 progetti afferenti a 34 programmi di intervento).

Un impegno per crescere

Ancora una volta si tratta di un’occasione imperdibile (le candidature sono aperte anche ai giovani stranieri regolarmente residenti in Italia) non solo per crescere, imparare e iniziare a inserirsi in contesti che possono rivelarsi professionalmente interessanti e ricchi di opportunità, ma anche per impegnarsi per il bene comune, la società, l’ambiente… e in questo modo crescere e arricchirsi personalmente e umanamente.

Come riporta il sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, sul quale si possono trovare tutte le informazioni: “I progetti hanno una durata tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi e le 954 ore per i progetti di 10 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana”.

L’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è stato fissato a 507,30 euro mensili, salvo incremento sulla base della variazione accertata dall’ISTAT.

Il Servizio Civile in Ai.Bi e AIBC

Tra le migliaia di proposte, ci sono anche quelle di Amici dei Bambini e della sua Cooperativa AIBC: 8 opportunità equamente suddivise tra i due enti.

Per quanto riguarda Amici dei Bambini, due posti sono per la sede centrale di Mezzano di San Giuliano Milanese, alle porte sud di Milano; un posto per la sede di Salerno; e uno per la sede del centro di aiuto alla famiglia Pan di Zucchero di Monghidoro (BO).

I volontari e le volontarie supporteranno il team di Ai.Bi. in azioni come l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione, formazione e raccolta fondi (inclusi convegni, seminari, eventi solidali), la comunicazione (news, contatto con i donatori individuali, ecc.) e le attività in favore di bambini e ragazzi a rischio di dispersione scolastica.

Le 4 opportunità proposte dalla Cooperativa Sociale AIBC, invece, sono per attività da svolgere nel contesto dei servizi di accoglienza residenziale a favore di bambini, adolescenti e famiglie in difficoltà. Le sedi di svolgimento del servizio civile sono: Brescia, San Giuliano Milanese (MI), Buccinasco (MI) e Vaiano Cremasco (CR).

Candidature entro il 18 febbraio 2025

Per candidarsi, basta presentare la domanda, entro le ore 14:00 del 18 febbraio, sulla piattaforma unica Domanda on Line (DOL), disponibile su PC, tablet e smartphone, e ricercare il progetto di proprio interesse indicando regione, provincia e comune dove si intende svolgere il servizio. In alternativa si possono indicare direttamente nella piattaforma DOL i codici del progetto scelto.

Tutte le informazioni sulle posizioni aperte in Amici dei Bambini e AIBC, con relativo codice, si possono trovare a questa pagina.