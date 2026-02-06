Social vietati agli under 16: Spagna e Grecia seguono Australia e Francia

Madrid e Atene studiano nuove leggi per limitare l’accesso dei minori alle piattaforme digitali, tra consenso pubblico e nodi europei
Dopo Australia e Francia (QUI), anche Spagna e Grecia si muovono verso il divieto di accesso ai social network per i minori di 16 anni, nel tentativo di arginare i rischi legati all’uso precoce delle piattaforme digitali.
L’Australia ha già fatto da apripista, con una legge entrata in vigore lo scorso dicembre, anche se non sono mancati finora escamotage per aggirarla. In Francia, invece, l’Assemblée nationale ha adottato una proposta di legge solo da poco: il testo, però, diventerà operativo non prima dell’autunno del 2026.
Spagna e Grecia
Sulla stessa linea si collocano ora Spagna e Grecia. A Madrid l’annuncio è arrivato direttamente dal primo ministro Pedro Sánchez, che ha inserito il provvedimento all’interno di un più ampio pacchetto di iniziative per la tutela dei minori online. Tra queste figura anche una nuova legge che renderà i dirigenti delle piattaforme personalmente responsabili in caso di diffusione di discorsi d’odio. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, l’82% degli spagnoli si dichiara favorevole all’interdizione dei social per i più giovani.
L’applicazione
Un progetto analogo è allo studio anche in Grecia, come confermato a Reuters da una fonte governativa di alto livello, segnale di un orientamento sempre più condiviso nel Sud Europa. Per rendere effettivo il divieto per gli under 16, il governo spagnolo punta su uno strumento tecnologico presentato nel 2024: l’app mobile Digital Wallet. L’app rientra in un progetto pilota della Commissione europea e, secondo la testata specializzata CTRL, consentirà di verificare l’età degli utenti.
Il sistema si basa sul futuro Portafoglio Europeo dell’Identità Digitale, non ancora attivo, che permetterà di dimostrare la maggiore età in modo anonimo, senza rivelare dati personali. Le credenziali avranno inoltre una validità limitata a 30 giorni, così da evitare il tracciamento degli utenti.