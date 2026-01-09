Un sorriso dal Ghana: accompagna il sogno del piccolo Nana Yaw 

Share Post Share Whatsapp Messenger

Abbandonato alla nascita, nonostante 6 anni di orfanotrofio, Nana Yaw non ha preso la forza di sognare: vuole diventare un campione olimpico. Con un’adozione a distanza puoi donargli istruzione, amore e un futuro pieno di speranza

Nana Yaw ha solo sei anni, ma la sua storia parla già di forza, speranza e sogni, più grandi del mondo che lo circonda. È stato accolto al Royal Seed Home nel giugno del 2018, quando era ancora un neonato. La madre, una donna sola e senza mezzi, non poteva garantirgli il necessario per crescere. Dopo un’attenta indagine, il Dipartimento del Social Welfare ha confermato la sua situazione e ha affidato il piccolo all’orfanotrofio, dove oggi riceve cure, istruzione e amore.

I sogni di un bambino

Nana Yaw è un bambino curioso e vivace. Ama socializzare, giocare con gli amici e affrontare ogni giornata con entusiasmo.

Tra le sue passioni ci sono l’atletica – sogna un giorno di vincere una medaglia olimpica – i film, la musica e gli abiti semplici, come jeans e t-shirt.

La madre di Nana Yaw non ha ancora la possibilità di riprenderlo con sé, ma spera di poterlo fare un giorno, quando la sua situazione economica migliorerà. Nel frattempo, tu puoi fare la differenza. Con un’adozione a distanza, puoi offrirgli ciò che ogni bambino merita: istruzione, cure, serenità e la certezza di essere amato.

Adotta a distanza Nana Yaw. Con il tuo aiuto, il suo sorriso potrà continuare a crescere, insieme ai suoi sogni.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?

Adottare a Distanza Nana Yaw è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Nana Yaw la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Il sostenitore riceverà la foto del minore e potrà, se lo desidera, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendosi informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandosi direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderasse, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.Nana Yaw ti sta già aspettando.

Quella che vedi in copertina non è la foto reale diNana Yaw. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.