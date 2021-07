Temporary Shop Solidale Ai.Bi. Un Week end di “fuoritutto” con spedizione gratuita in tutt’Italia

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Sarà un week end di mare, montagna o “casalingo”? Ovunque tu sia, non perdere l’occasione del “fuoritutto” del Temporary Shop Solidale di Ai.Bi. Per gli importi uguali o superiori a 50 euro un regalo speciale: spedizione gratuita in tutta Italia

Amate gli oggetti di design, abiti di lusso e idee originali, ma, soprattutto, amate fare del bene? Ottimo, il “vostro posto” è online: Temporary Shop Summer Edition di Ai.Bi.

Fino a domenica 25 luglio c’è il “Fuoritutto” con spedizione gratuita in tutt’Italia. Per importi uguali o superiori a 50 euro basterà opzionare il campo “Spedizione gratuita importi uguali o superiori a 50 euro” e non saranno addebitati i costi di spedizione.

Sarà come fare shopping in un outlet, ma da casa propria o in vacanza, facendo del bene e con consegna dove si vuole. Basta un click per scegliere tra una vasta gamma di prodotti enogastronomici, beauty, casalinghi e icone del design donati da noti brand e aziende amiche che sostengono l’Associazione donando i propri prodotti: Alessi, Anna Viero, Baldan Group, Bormioli Rocco, Chantecler, Dexter Milano, Encicolopedia d’Arte Italiana, Emilio Pucci, Emporio Armani, Frette, Hogan – Tod’s Group, Kiko, Illy Caffè, Lagostina, Land of Fashion, Luxottica, Mattel, Merola Gloves, Save my Bag, Sicilia Colorata – Antonello Blandi, sunnei, Sweet Years, Papusse, Peg Perego.

Il Temporary Shop Summer Edition è l’occasione ideale per trovare tante idee regalo diverse e aggiudicarsele facendo del bene. Le donazioni raccolte sostengono il progetto “Continuiamo dai Bambini: l’accoglienza non si ferma!” che vede impegnata l’Associazione fin dall’inizio dell’epidemia per rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie più colpite dall’emergenza sanitaria dando continuità ai Centri Servizi alla Famiglia “Pan di Zucchero” presenti in Italia e mantenendo aperte le comunità di accoglienza per bambini e adolescenti soli o insieme alle loro mamme.

La donazione minima per i prodotti ha un valore simbolico ed è possibile fare una donazione aggiuntiva a sostegno del progetto Continuiamo dai Bambini per rimanere vicini ai bambini e alle famiglie già fragili che l’emergenza sanitarie e le sue conseguenze hanno messo ancora più in difficoltà.

E per quanti scelgono di fare un dono a una persona cara, il prodotto scelto verrà consegnato all’indirizzo da voi segnalato insieme a una pergamena che spiega il significato di questo gesto di solidarietà: fare del bene scegliendo il bello!

Ma non finisce qui. Le donazioni al Temporary shop online di Ai.Bi. godono, come tutte le altre donazioni all’associazione, delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus e ONG.

