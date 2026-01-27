Ucraina. Un futuro oltre la guerra per Anton

Share Post Share Whatsapp Messenger

Anton, 10 anni, ha grande bisogno di aiuto per superare i traumi della guerra in corso e crescere come un bambino, non come una vittima. Aiutalo con un’adozione a distanza

Crescere in un Paese dove la guerra spezza inevitabilmente la normalità dell’infanzia è qualcosa che non dovrebbe accadere a nessuna bambino e ragazzo del mondo. Invece, accade a milioni di loro!

Anton, per esempio, ha 10 anni e da quando ne ha 6 vive in una famiglia che fa il possibile per proteggere i propri figli. Ma nessun genitore può difendere completamente un bambino dal rumore delle bombe, dalla paura costante, dalle notti insonni e dall’ansia per il futuro. La guerra ha rubato ad Anton la serenità quotidiana, lasciando ferite invisibili ma profonde.

Nonostante i traumi, non ha perso la grinta: viene spesso nella ludoteca di Ai.Bi., dove può trovare quei momenti di leggerezza che la guerra gli ha tolto.

Ama il pugilato, che lo aiuta a scaricare lo stress emotivo e a trasformare la paura in energia positiva.

Con un’adozione a distanza potrai aiutarci a offrire ad Anton quel supporto necessario a elaborare i traumi della guerra e a continuare a crescere come un bambino, non come una vittima. Perché ogni bambino merita un futuro di pace.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Anton è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire ad Anton la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarlo. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Anton ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Anton. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.