Ucraina. Olivia, 6 anni di cui 4 vissuti in guerra, ha bisogno di credere nel futuro

Share Post Share Whatsapp Messenger

Scegliere di sostenere con un’Adozione a Distanza una bambina ucraina che da quando ha 2 anni conosce solo un mondo in guerra, è un gesto che spalanca le porte del cuore e di un futuro finalmente possibile

Olivia è una bambina di 6 anni. Il ché significa che vive in un Paese in guerra da quando di anni ne aveva 2. Sostanzialmente, da sempre.

Olivia vive a Volodarka, il centro un centinaio di chilometri a sud di Kiev dove ha sede la ludoteca con la quale da anni collabora Ai.Bi. Amici dei Bambini. E proprio questa ludoteca è la realtà che riesce a regalare a Olivia dei momenti di serenità, di gioco, di socializzazione… come ogni bambina della usa età dovrebbe avere.

Una situazione difficile

A casa, la piccola vive con mamma e papà, che sono entrambi disoccupati e fanno fatica a provvedere a tutte le esigenze della famiglia. Ha anche una sorella più grande, che ha 18 anni e ormai conduce la sua vita fuori casa.

Olivia adora passare il tempo nella ludoteca ed è molto eccitata al pensiero che presto potrà andare a scuola. È dolce, amichevole e sempre disponibile, ma fa fatica a gestire le sue emozioni. Il personale della ludoteca cerca di aiutarla anche in questo, ma capisce che nella vita di questa piccola bambina manca la tranquillità di chi, anche a quell’età, sente di avere un futuro certo, o perlomeno possibile, che l’aspetta.

Un’Adozione a Distanza per credere nel futuro

Per Olivia, trovare un sostenitore a distanza significherebbe proprio mettere un primo “mattoncino” verso questa certezza. Significherebbe la consapevolezza di una persona che, anche da lontano, si prende cura di lei e ha a cuore la sua storia.

Concretamente, potrebbe anche significare la possibilità di essere seguita con maggiore continuità in un percorso che la aiuti a gestire le sue emozioni, senza soffocarle e senza che queste possano danneggiare gli altri o lei stessa. In ludoteca le animatrici lavorano molto su questi aspetti, accompagnando i bambini nel capire come bilanciare le proprie emozioni, elaborare le paure e far uscire la rabbia e lo stress che una vita costantemente sottoposta ai pericoli della guerra comporta, ma l’aiuto costante di un’Adozione a Distanza potrebbe dare ancora maggior forza a questo percorso e assicurare quella stabilità che altrimenti manca.

Anche nell’essere sicura di poter affrontare quella scuola tanto attesa con tutto il materiale e con tutte le opportunità. Proprio come dovrebbe essere per i bambini di tutto il mondo.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Olivia è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Dasha la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarla. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Olivia ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Olivia. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.