WelcomeFriday: Tra gite all’aperto, laboratori e tornei di pallone i nostri bambini crescono in attesa di un’adozione…

Diego e Alma, due fratellini di 11 e 7 anni, sono alla ricerca di una mamma e di un papà che li amino e non li dividano. Artur, 13 anni dall’Ucraina e Julius, 4 anni dal Kenya per crescere e studiare hanno urgente bisogno di un’Adozione a Distanza.

Oggi vi vogliamo portare con noi in Marocco, a conoscere i nostri centri di accoglienza per minori e scoprire assieme quali attività, grazie al vostro importante sostegno possiamo realizzare per tutti i minori soli e in difficoltà familiare ospiti delle strutture. Gite all’aperto, tornei di pallone, laboratori creativi e professionalizzanti per i ragazzi più grandi, per permettere loro di affacciarsi alla maggiore età ed alla vita adulta con un bagaglio di conoscenze in mano ed un “mestiere” che li aiuterà a costruire il loro futuro. Questa settimana è stata la volta di un laboratorio di pasticceria. Leggete qui la storia…

Cos’altro potrete trovare nella rubrica di oggi?

Adozione Internazionale:

Diego e Alma sono due fratellini sudamericani di 11 e quasi 7 anni.

I due bambini vivevano in casa assieme alla mamma e ad altri fratelli. Il papà invece non li ha mai riconosciuti. Purtroppo la loro mamma, data la sua vita sregolata, non è stata in grado di assicurare loro una protezione adeguata. I due bimbi hanno sofferto di abbandono, negligenza e deprivazione affettiva. Da 3 anni Diego ed Alma vivono assieme ad una famiglia affidataria e hanno mostrato notevoli progressi in tutte le aree. Diego ama lo sport, soprattutto il calcio, mentre Alma adora le principesse. Cerchiamo per loro una famiglia affettuosa, comunicativa e giocosa, che li ami per tutta la vita.

Adozione a Distanza:

Artur è un bambino ucraino di 13 anni. Il piccolo viveva assieme alle sue due sorelline minori in casa con la mamma ed il suo compagno, un uomo violento, che maltrattava i bambini e li terrorizzava con il proprio comportamento. Il bambino a causa della difficile situazione in famiglia è ora ospite in un centro di accoglienza dove studia e cerca di recuperare un po’ dell’ infanzia perduta, ma per farlo al meglio ha bisogno di un’Adozione a Distanza.

Julius è un bimbo di 4 anni che vive in Kenya, ad Huruma, uno dei quartieri più poveri di Nairobi, assieme alla sua mamma, al suo papà e alle due sorelline maggiori che frequentano le scuole elementari. La famiglia di Julius è molto unita e piena di amore, ma anche molto povera. Il suo papà si impegna veramente tanto per permettere loro di studiare, ma non sempre i soldi sono sufficienti, lo aiutiamo con un’Adozione a Distanza?

Anche questa settimana dobbiamo ringraziare i nostri preziosi donatori. Grazie infatti alla loro generosità 2 bambine di 10 anni: Marlene dal Kenya e Clotilde dal Congo hanno trovato un padrino o una madrina che attraverso l’adozione a distanza veglieranno sulla loro. Infine i bimbi soli e in difficoltà familiare ospiti dei nostri centri di accoglienza in Kenya, hanno trovato un nuovo angelo dal cuore grande che grazie al Sostegno a Distanza permetterà loro di crescere e istruirsi al meglio.

Grazie veramente di cuore!

Buona lettura e buon WelcomeFriday