Abruzzo. Sustainability HUB: Ai.Bi. accompagna i giovani verso un futuro consapevole

Parte un percorso di cittadinanza globale e cura dell’ambiente con al centro i temi dell’educazione, l’Agenda 2030 e la valorizzazione del territorio

Ha preso avvio il 19 dicembre, in Abruzzo, il progetto Sustainability HUB – Educazione alla Cittadinanza Globale, co-progettazione e co-programmazione, realizzato nell’ambito dell’Avviso 2/23 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e promosso dall’Associazione La Locomotiva, capofila del progetto.

Il progetto

Tra i protagonisti dell’iniziativa figura Ai.Bi. Amici dei Bambini, presente da tempo sul territorio attraverso Marzia Masiello, componente dell’Ufficio di Presidenza della fondazione e Ambasciatrice della Cultura per L’Aquila 2026. A lei il compito di accompagna le attività formative e laboratoriali rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo grado Celestino V di Paganica, in collaborazione con CREA ETS per la rete AOI.

Per una maggiore responsabilità sociale

I laboratori, dedicati al tema della cittadinanza e territorialità, mirano a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze protagonismo, senso di appartenenza e responsabilità sociale, favorendo una conoscenza consapevole del proprio territorio e delle sue risorse. Le attività si inseriscono nel quadro degli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione alla costruzione di città e comunità inclusive, sicure e sostenibili.

Come detto, il progetto è stato inaugurato con un primo incontro il 19 dicembre, volto a raccogliere interessi e riflessioni degli studenti sulle tematiche della cittadinanza globale.

Il percorso prosegue il 21 gennaio con momenti di dialogo e confronto con esperti, per rafforzare la consapevolezza territoriale e il ruolo attivo dei giovani come custodi e ambasciatori della propria comunità, in un anno di grande rilevanza culturale per la città dell’Aquila. Diverse, infatti, le personalità legate al territorio che intervengono, con Daniele Ferella, Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale; Luana Masciovecchio, della Proloco di Paganica, Marta Vittorini, Direttore dell’Archivio di Stato dell’Aquila; Massimo Alesii, dell’Associazione Comitato Festa della Perdonanza celestiniana Unesco ICH e Presidente dell’Associazione nazionale Borghi del Respiro

La dichiarazione di Marzia Masiello

La lettura del territorio, guidata anche dall’esperienza e dalla visione di Marzia Masiello, prenderà avvio da luoghi simbolici come il Santuario della Madonna di Appari e il torrente Raiale, affluente del fiume Aterno, elementi fondativi dell’identità storica, culturale e ambientale del territorio aquilano.

“Sul territorio aquilano e in particolare nella zona di Paganica, Bazzano, Onna, duramente colpite dal sisma del 2009 – sottolinea Marzia Masiello – ci riproponiamo di realizzare una lettura attenta e multi livello del territorio dal punto di vista artistico, economico, produttivo e delle risorse naturali a partire dall’acqua e dai corsi di irrigazione che interessano questo territorio che vive alle pendici del Gran Sasso sulla bassa valle del fiume Aterno. Ci aspettiamo che i giovanissimi studenti coinvolti si sentano ambasciatori della loro comunità e portavoce delle ricchezze e di qualche bellezza preziosa del territorio di cui divengano custodi”

Organizzazioni del Terzo Settore unite

A livello nazionale il progetto Sustainability HUB coinvolge 19 regioni e due Province autonome, grazie alla collaborazione di una rete articolata di partner e organizzazioni del Terzo Settore.

Partner principali: A Sud Ecologia e Cooperazione ODV, ARCS – Arci Culture Solidali, Januaforum APS.

Collaboratori: CIPSI, AOI (di cui Ai.Bi. fa parte con CREA), VIM, Concord Italia, ECPAT, CRIC ETS, Opera Don Bonifacio Azione Verde ODV, FOCSIV, GMA.