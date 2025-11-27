Aprirsi all’accoglienza: il webinar gratuito per scoprire chi sono i bambini da accogliere oggi

Per orientarsi tra affido, adozione e tutela dei minori in difficoltà, Ai.Bi. organizza per il 4 dicembre un incontro online dedicato. Ecco i dettagli
Giovedì 4 dicembre alle 20:00 si terrà su piattaforma Zoom il webinar gratuito Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza, un appuntamento dedicato a tutti coloro che desiderano comprendere meglio il mondo dei minori in difficoltà familiare, in Italia e nel mondo.
Le diverse forme di accoglienza
L’incontro offrirà uno sguardo chiaro e diretto sulle diverse forme di accoglienza oggi possibili: dall’affido familiare all’adozione nazionale e internazionale, fino al ruolo – ancora poco conosciuto ma fondamentale – dei tutori volontari per i Minori Stranieri Non Accompagnati.
Il webinar vuole essere un primo orientamento per chi sente il desiderio di dare il proprio contributo, mettendo a disposizione tempo, ascolto e disponibilità verso bambini e bambine che hanno bisogno di un punto di riferimento stabile e significativo.
La serata sarà guidata da Michela De Santi, referente di Ai.Bi. Amici dei Bambini per la sede di Bolzano, che accompagnerà i partecipanti in un percorso informativo semplice, accessibile e ricco di spunti per avvicinarsi con consapevolezza all’accoglienza familiare.
Informazioni
Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza
Giovedì 4 dicembre alle ore 20:00
Per maggiori dettagli, clicca QUI.