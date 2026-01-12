Adozione e affido. Perché aprirsi all’accoglienza di un bambino in grave difficoltà familiare?

Martedì 20 gennaio alle ore 17:00 si terrà l’incontro online gratuito “Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza”
Riprende a pieno ritmo la proposta di webinar formativi e informativi da parte di Faris, la Scuola di Relazioni Familiari della fondazione Ai.Bi. Emici dei Bambini. Martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 17:00, di terrà il webinar gratuito “Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza”, un appuntamento informativo dedicato a chi desidera comprendere meglio il mondo dei minori in difficoltà familiare, in Italia e nel mondo.
Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza
Il webinar offrirà uno sguardo approfondito sulla realtà dei bambini e delle bambine che, per diverse ragioni, hanno bisogno di essere accolti e sostenuti da adulti di riferimento. Il webinar si propone come un momento di orientamento, capace di chiarire chi sono oggi questi minori, quali bisogni esprimono e quali risposte possono essere attivate.
Verranno illustrate le principali modalità di accoglienza, come l’affido familiare, l’adozione nazionale e internazionale, ma anche forme meno conosciute e altrettanto importanti, come la tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Un’occasione preziosa per informarsi, riflettere e avvicinarsi consapevolmente al tema dell’accoglienza, aprendo la porta a nuove possibilità di impegno e solidarietà.
Informazioni
WEBINAR Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza
Martedì 20 gennaio ore 17:00
Per dettagli e iscrizioni, clicca qui QUI.