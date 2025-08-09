Adozione Internazionale. Cecilia: una nuova figlia arrivata dall’amata Colombia

La Cicogna di Amici dei Bambini è tornata a battere la conosciuta rotta verso la Colombia. Per abbracciare Cecilia e accompagnarla nel più dolce viaggio di tutta la vita: quello per rinascere come figlia con la sua nuova famiglia
Se il precedente viaggio della Cicogna di Ai.Bi. Amici dei Bambini è stato un “esordio” in un Paese (l’Honduras) dove mai prima, in oltre 40 anni di storia, era stata per un’Adozione Internazionale, l’ultimo volo verso la Colombia… avrebbe potuto farlo a occhi chiusi. La destinazione non era molto distante rispetto alla precedente, con il Mar dei Caraibi sempre a fare da sfondo, ma il tragitto, in realtà, è ormai collaudato in anni e anni di voli da una parte all’altra dell’Atlantico.
Adozione Internazionale: un’emozione sempre nuova
Tutto questo, naturalmente, nulla toglie all’emozione del tragitto, alla gioia di abbracciare con le proprie ali una bambina “non più abbandonata” e alla soddisfazione (con immancabile lacrimuccia finale) nel portarla dai suoi genitori, per tornare finalmente a essere figlia e incamminarsi verso un futuro tante volte immaginato e, ora, finalmente da toccare con mano!
E ancora una volta anche il nostro saluto è sempre lo stesso, eppure è sempre nuovo e “unico”: benvenuta Cecilia e grazie ai tuoi genitori Giuseppe e Carmela per la loro splendida accoglienza. La lacrimuccia è anche nostra nel vedervi tutti insieme cominciare questa nuovo capitolo della vostra vita di famiglia.
Per quanto riguarda la cicogna, invece, meglio richiamarla subito all’ordine ed evitare che il sole d’agosto la distragga. Ci sono nuovi voli all’orizzonte, con l’amata rotta verso la Colombia che tornerà preso a chiamarla…
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chiunque, coppie e single, sia interessato ad avere maggiori informazioni sull’Adozione Internazionale o a intraprendere l’iter adottivo può partecipare ai tanti webinar e corsi organizzati da Ai.Bi. Amici dei Bambini. Per informazioni, contattate l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it, telefonando al numero 02988221 o utilizzando la nostra live chat, che si apre automaticamente una volta nella pagina dell’Adozione Internazionale. Verrai messo direttamente in comunicazione con un nostro operatore.