Adozione Internazionale. Al via i rimborsi per le famiglie sulle adozioni del 2024

Share Post Share Whatsapp Messenger

Le coppie adottive residenti in Italia possono richiedere il rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse nel 2024. Disponibile un ulteriore contributo per i minori con bisogni speciali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che contiene il provvedimento per il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per le adozioni concluse nel corso del 2024, con un ulteriore contributo dedicato a chi ha accolto minori con Special Needs.

Come richiederlo?

Il rimborso potrà essere richiesto dai coniugi residenti in Italia le cui procedure si siano concluse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente online, attraverso il sistema “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia, con accesso tramite SPID o CIE, a partire dalle ore 00:01 del 10 settembre 2025 e fino alle ore 23:59 dell’8 dicembre 2025. Oltre tale termine, le istanze saranno dichiarate irricevibili.

Sono ammesse anche le richieste da parte di chi ha concluso l’adozione senza l’assistenza di un Ente autorizzato, nei casi previsti dalla normativa. In queste situazioni sarà possibile presentare domanda tramite raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it. In ogni caso, la completezza della documentazione è fondamentale: istanze incomplete o prive di allegati richiesti verranno considerate inammissibili.

Entro quando richiederlo?

Per chiarimenti, è possibile inviare quesiti entro dieci giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione all’indirizzo rimborsi.cai@governo.it, specificando nell’oggetto “quesito DM rimborsi”. È inoltre attivo il servizio telefonico della Linea CAI Rimborsi ogni mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 al numero +39 06 67793222.

La Commissione Adozioni Internazionali invita gli Enti autorizzati a diffondere la comunicazione a tutte le coppie che hanno concluso una procedura di adozione internazionale nel 2024, affinché possano usufruire del beneficio previsto.

Come riportato dal decreto “il limite massimo dell’ammontare del rimborso è modulato secondo la fascia di ISEE ordinario di appartenenza del nucleo familiare e precisamente:

• 1^ fascia ISEE (ordinario) fino a euro 25.000,00: euro 12.500,00

• 2^ fascia ISEE (ordinario) da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: euro 9.600,00

• 3^ fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,01: euro 7.000,00″

Per quanto riguarda, invece, il contributo aggiuntivo, gli importi, secondo le stesse fasce di ISEE sono, rispettivamente di 3.750,00 euro; 1.920,00 euro e 700,00 euro.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chiunque, coppie e single, sia interessato ad avere maggiori informazioni sull’Adozione Internazionale o a intraprendere l’iter adottivo può partecipare ai tanti webinar e corsi organizzati da Ai.Bi. Amici dei Bambini. Per informazioni, contattate l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it, telefonando al numero 02988221 o utilizzando la nostra live chat. Verrai messo direttamente in comunicazione con un nostro operatore.