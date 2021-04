Adozione. Maria ed Enrico Gallozzi: “Perché pur con tre figli biologici ne abbiamo adottati altri due?”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Rai Radio 3 racconta, con le voci dei protagonisti, la bellezza dell’ adozione: “Ti ho cercato dappertutto, perché sapevo che mi era nata una bambina, sapevo che eri nata nel mio cuore e poi ti ho trovato…”

Nello Del Gatto, giornalista e papà adottivo all’interno di “Tre soldi”, i documentari di Rai Radio 3, grazie al racconto della sua esperienza adottiva e alle voci di altre coppie, accompagna l’ascoltatore nel meraviglioso e difficile mondo dell’adozione internazionale.

Tra le voci che emozionano e coinvolgono, all’interno dei cinque podcast di Rai Radio 3, sono presenti anche Maria ed Enrico Gallozzi, coppia adottiva di Ai.Bi. che con i loro 5 figli, 3 biologici e 2 adottati, sono l’esempio della bellezza della solidarietà familiare.

La loro idea, racconta Maria, nel documentario, è sempre stata quella di dare una famiglia ad un bambino che non ne avesse una. Poi l’incontro con l’Associazione Amici dei Bambini: “Ai.Bi sposava perfettamente la nostra idea di adozione, quella di dare una famiglia ad un bambino che non avesse famiglia – racconta- Abbiamo avuto la fortuna di fare il corso di formazione proprio con il presidente (di Ai.Bi.), Marco Griffini, che ci ha scossi veramente tanto, però ci ha fatto cominciare a capire che cos’era l’adozione…”

“‘E figlie so ‘e chi s’e cresce”

Così scrive Nello Del Gatto nella presentazione del primo podcast sull’Adozione: “ Lo sanno bene i napoletani che hanno come Santo patrono, un vescovo adottato dalla città ma che nella stessa non ha mai vissuto. Un figlio adottivo è un figlio e basta. Un percorso difficile, spesso doloroso, lungo, oneroso. Tutto viene dimenticato con la seconda nascita del bambino, nato una volta da una genitrice e nato una seconda in una nuova e definitiva famiglia”.

Un genitore adottivo sente subito nel proprio cuore che quel bambino è suo figlio, è immediato, per lui muoverebbe mari e monti: “Nel nostro albergo c’era un’altra coppia adottiva italiana – racconta Nello Del Gatto, parlando della sua esperienza adottiva- un paio di volte l’ho invitata a pranzo…loro mangiavano in camera con le scatolette, per non spendere troppo. Mi hanno detto di aver fatto un mutuo con la banca per adottare e pensi che per un figlio… per tuo figlio, faresti davvero di tutto…”

E poi arriva il momento in cui il bambino dovrà sapere o capirà, di essere stato adottato… e i genitori iniziano a pensare a come potrebbe reagire, a cosa sia più giusto fare…

“Noi dobbiamo avere, come genitori adottivi, massimo rispetto sia per il Paese di origine dei nostri figli che diventa un po’ come la nostra seconda patria e sia per quelle donne che hanno generato questi figli – sottolinea Enrico Gallozzi – Esiste una mancanza di radici in questi ragazzi… vorrebbero domandare alla donna che li ha messi al mondo ma tu perché lo hai fatto? Perché mi hai abbandonato… E questa chiaramente è una risposta che noi genitori adottivi non riusciamo a dare. Il consiglio che noi diamo è quello di cercare sempre di sostenere questi ragazzi alla ricerca di una risposta…”

“Non va dimenticato che i nostri figli sono quello che sono anche grazie a quello che hanno vissuto– spiega Maria – Fa parte della loro vita, è il loro bagaglio, che non va messo da parte, nascosto, dimenticato, anzi va valorizzato….

Serena è la più piccolina tra i figli di Enrico e Maria. Non aveva ancora tre anni quando è stata adottata, alcuni anni fa ha chiesto alla mamma di raccontarle quando era piccola ed era nella sua pancia: “ Là è stata una bella botta – ricorda Maria- le ho detto: tu non stavi nella mia pancia, tu stavi nella pancia di un’altra signora però non era la tua mamma, perché per essere la tua mamma dovevi nascere nel suo cuore, e tu non sei nata nel suo cuore, sei nata nel mio. Mamma ti ha cercato dappertutto, perché sapevo che mi era nata una bambina, sapevo che eri nata nel mio cuore e poi ti ho trovato… e lei mi dice.. però mamma, quanto ti ho aspettato…”

