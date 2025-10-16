Affido Familiare: il secondo step formativo di FARIS e AIBC per i residenti in Lombardia

Un percorso di approfondimento riservato a chi ha già partecipato al webinar introduttivo e desidera comprendere più a fondo la realtà dell’affido
Il percorso formativo proposto da FARIS Family Relationship International School, la scuola che promuove le Relazione familiari di Ai.Bi., rappresenta il secondo step informativo dedicato a chi desidera approfondire il tema dell’affido familiare. Il corso è riservato esclusivamente a coloro che hanno già partecipato al webinar informativo sull’Affido Familiare e ai residenti in Lombardia.
Un momento di confronto e condivisione
Diventare genitore affidatario è un’esperienza tanto arricchente quanto complessa, che richiede tempo, riflessione e una preparazione adeguata. Per questo, FARIS e AIBC propongono un momento formativo che permetta ai partecipanti – siano essi single o coppie – di confrontarsi, condividere esperienze e comprendere in modo più consapevole se e come poter diventare una risorsa concreta per bambini e ragazzi in difficoltà.
Durante il webinar verranno presentati strumenti pratici e conoscenze fondamentali per avvicinarsi al mondo dell’affido familiare, partendo dall’analisi delle norme vigenti e da situazioni reali. L’obiettivo è quello di offrire una visione chiara e realistica di cosa significhi accogliere un minore nella propria casa e nel proprio progetto di vita.
La docente del corso, Dott.ssa Sonia Albini, assistente sociale, formatrice e referente del Settore Affido di AIBC scs, con una lunga esperienza nei servizi di accoglienza minori, guiderà i partecipanti in un percorso di conoscenza, confronto e crescita personale.
Il webinar
WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari
22 Ott 2025 – 21:00
Informazioni e richieste sull’affido familiare
Chiunque volesse approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla propria disponibilità a intraprendere questo percorso, può partecipare agli incontri organizzati da Amici dei Bambini
