L’Affido Familiare raccontato da chi lo vive 

Partecipa al webinar informativo di Ai.Bi. Amici dei Bambini, martedì 14 ottobre alle 21:00, e conosci da vicino l’esperienza di chi accoglie un minore in difficoltà
Quando una famiglia vive un momento di difficoltà e non può occuparsi temporaneamente dei propri figli, entra in gioco l’affido familiare: un gesto di solidarietà che permette a un minore di essere accolto per un periodo limitato da un’altra famiglia, detta “famiglia accogliente”. Ma chi può diventare affidatario? Quali requisiti servono? Quanto dura un affido e quali tipologie esistono?
Una risposta a tutte le domande
A queste e molte altre domande risponderà il webinar informativo sull’affido familiare, in programma martedì 14 ottobre alle ore 21:00. L’incontro è aperto a single, coppie e famiglie con figli che desiderano approfondire il tema dell’accoglienza familiare temporanea.
L’evento sarà condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. Amici dei Bambini, che condividerà la propria esperienza diretta, offrendo uno sguardo concreto e autentico su cosa significhi accogliere un bambino nella propria casa e nel proprio cuore. Un’occasione preziosa per scoprire come l’affido può cambiare la vita di tutti.
Informazioni
WEBINAR Informativo sull’affido familiare
Martedì 14 ottobre ore 21:00
Per dettagli e iscrizioni ì, clicca QUA.