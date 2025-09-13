AibiWeek. Come accogliere un minore in difficoltà familiare? La settimana di formazione di Ai.Bi.

Share Post Share Whatsapp Messenger

Adozione, affido e case famiglia: tutti gli appuntamenti di Amici dei Bambini dal 15 al 21 settembre

Martedì 16 settembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

Ore: 10

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle persone, coppie coniugate e single che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione.

Obiettivi: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Metodologia: il webinar, partendo da un approfondimento della normativa di riferimento per l’adozione, farà conoscere le procedure da espletare passo dopo passo, affrontando anche il ruolo degli enti autorizzati all’adozione internazionale.

A chi è rivolto: il webinar è rivolto a tutte le persone, coppie coniugate e single, mai entrate in contatto con il mondo dell’adozione e che non hanno ancora presentato la disponibilità all’adozione.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Mercoledì 17 settembre

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari

Ore: 21

Il corso è rivolto esclusivamente a chi ha già partecipato al WEBINAR Informativo sull’Affido Familiare.

Il webinar è riservato ai residenti in Lombardia.

Questo è il secondo step informativo proposto da FARIS, in collaborazione con la Cooperativa AIBC, per quelle persone (single o coppie) interessate a diventare famiglia affidataria.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Giovedì 18 settembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo su come aprire una casa famiglia per minori

Ore: 18.30

Il webinar informativo è rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria casa famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base.

Nel webinar verranno approfondite le specificità che l’inizio di un progetto familiare di questo genere comportano, verrà, in particolare, sottolineata la differenza con l’istituto dell’affido familiare. Tutto ciò al fine di dare stimolo e maggiore consapevolezza all’eventuale discernimento di coloro i quali partecipano al webinar.

Verranno indicati anche gli eventuali “prossimi passi” per chi volesse approfondire il percorso informativo e formativo verso l’apertura della casa famiglia.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.