AibiWeek. Formazione e informazione per futuri genitori adottivi e affidatari

La prossima settimana, un doppio appuntamento dedicato alle coppie idonee all’adozione e a chi vuole conoscere il mondo dell’affido
Mercoledì 26 novembre
Ai.Bi. sede di Mezzano
L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)
On Line
Ore 20.30
Solo per chi è già in possesso del decreto di idoneità.
Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.
Per informazioni e iscrizioni: QUI.
FARIS – Family Relationship International School
WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari
Ore: 21
Questo è il secondo step informativo proposto da FARIS, in collaborazione con la Cooperativa AIBC, per quelle persone (single o coppie) interessate a diventare famiglia affidataria. Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi. Il webinar vuole consegnare ai partecipanti gli strumenti per imparare a conoscere la realtà dell’affido familiare. Il webinar, partendo dalla conoscenza delle norme in materie di affido e da esempi concreti vuole far comprendere il più possibile cosa significa essere genitore affidatario.
Per maggiori informazioni, clicca QUI.