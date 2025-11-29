AibiWeek. Gli incontri per conoscere l’accoglienza e l’imperdibile serata Il BELLO che fa BENE 

Share Post Share Whatsapp Messenger

Nella prima settimana di dicembre vi aspettano i webinar per approfondire i temi legati all’adozione e all’affido, ma soprattutto musica, intrattenimento, arte e solidarietà con l’evento solidale de Il BELLO che fa BENE

Martedì 2 dicembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Adozione e fatiche evolutive: quando l’incontro diventa sfida

Ore: 18.30

L’incontro tra una storia complessa e un progetto genitoriale desiderato può generare momenti di crisi, incomprensioni, resistenze e dolore. Quando l’incontro diventa sfida, le aspettative iniziali possono incrinarsi, e genitori e figli si trovano a confrontarsi con vissuti profondi: senso di fallimento, rabbia, impotenza, paura del rifiuto, distanza. È proprio in questi passaggi che può emergere la possibilità di una crescita autentica, se accompagnata con strumenti adeguati e uno sguardo competente. Il seminario si pone quindi l’obiettivo di esplorare le fatiche e le crisi adottive non come fallimenti, ma come passaggi evolutivi inevitabili e potenzialmente trasformativi, occasione per costruire nuovi spazi di incontro, dialogo e relazione.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Mercoledì 3 dicembre

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

Giovedì 4 dicembre

Il BELLO che fa BENE

Circolo Filologico Milanese di Via Clerici 10 a Milano

Ore 19

Un evento charity che unisce narrazione, bellezza e solidarietà in un’esperienza unica. Un’opportunità per fare del bene, creare connessioni e scoprire i risultati concreti dei progetti sostenuti dalle aziende.

Temporary shop solidale, asta benefica ed esposizione delle 24 opere d’artista donate da Yoonik agenzia italiana di talent specializzata nell’illustrazione.

Intrattenimento comico affidato alla verve di Massimiliano Dona .e al talento di Vittorio Pettinato. E molto altro ancora.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza

Ore: 20

Una serata per capire meglio chi sono i bambini in difficoltà familiare oggi, nel mondo e in Italia. Il webinar informativo vuole offrire uno squarcio sul mondo dei minori che vivono la necessità di essere accolti e, a seconda di diverse situazioni e bisogni, un approfondimento rispetto alle differenti modalità di accoglienza attraverso le quali è possibile diventare riferimento per un bambino o una bambina. Affido, Adozione nazionale, Adozione internazionale, sicuramente le modalità più conosciute ma non solo, si può diventare anche tutori per Minori Stranieri Non Accompagnati. Una serata di orientamento generale a chi vuole saperne di più sui bambini e le bambine in difficoltà familiare e come accoglierli.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.