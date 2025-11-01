AibiWeek. Incontri su adozione internazionale e accoglienza familiare

Share Post Share Whatsapp Messenger

Nella prima settimana di novembre, oltre al tradizionale “spiedo solidale”, vi aspettano webinar e appuntamenti per conoscere l’adozione internazionale e scoprire come aprire una casa famiglia

Martedì 4 novembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Adozione interetnica: crescere tra somiglianze invisibili e differenze visibili

Ore: 18.30

L’adozione interetnica rappresenta un’esperienza complessa e profondamente sfaccettata, in cui si intrecciano legami familiari, differenze, eredità culturali e costruzione identitaria. Quando un bambino o una bambina viene adottato in una famiglia con origini etniche differenti dalle proprie, si apre un percorso in cui l’identità personale si confronta costantemente con lo sguardo dell’altro, con la società, con i temi del riconoscimento e dell’appartenenza.

Il seminario si propone di esplorare le sfide dell’adozione interetnica con l’obiettivo di favorire uno sguardo consapevole, capace di valorizzare la differenza e promuovere percorsi identitari in cui i bambini possano costruire un senso di sé integrato e solido, in equilibrio tra origine e appartenenza.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 20

Solo per coppie già in possesso del decreto di idoneità.

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

Giovedì 6 novembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo su come aprire una casa famiglia per minori

Ore: 18.30

Il webinar informativo è rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria casa famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base.

Nel webinar verranno approfondite le specificità che l’inizio di un progetto familiare di questo genere comportano, verrà, in particolare, sottolineata la differenza con l’istituto dell’affido familiare. Tutto ciò al fine di dare stimolo e maggiore consapevolezza all’eventuale discernimento di coloro i quali partecipano al webinar.

Verranno indicati anche gli eventuali “prossimi passi” per chi volesse approfondire il percorso informativo e formativo verso l’apertura della casa famiglia.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Sabato 8 novembre

Spiedo Solidale

Casa degli Alpini a Roè Volciano

Ore: 19

Sabato 8 novembre, dalle 19:00 alle 22:30, presso la Casa degli Alpini di Roè Volciano (BS), si terrà una cena solidale dedicata al progetto Pan di Zucchero locale, un’iniziativa nata per sostenere i bambini più fragili del territorio e prevenire il disagio minorile. L’evento sarà un’occasione per conoscere meglio le attività svolte da Ai.Bi. in collaborazione con la Cooperativa Area, i Comuni della zona, la Comunità Montana di Valle Sabbia, aziende locali e donatori.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.