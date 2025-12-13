AibiWeek. Incontri e webinar per avvicinarsi all’Adozione Internazionale

Share Post Share Whatsapp Messenger

Momenti formativi e testimonianze per coppie e single interessati a conoscere da vicino normative, procedure e significato del percorso adottivo

Martedì 16 dicembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

Ore: 15

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle persone, coppie coniugate e single che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione. Obiettivi: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale. Metodologia: il webinar, partendo da un approfondimento della normativa di riferimento per l’adozione, farà conoscere le procedure da espletare passo dopo passo, affrontando anche il ruolo degli enti autorizzati all’adozione internazionale.

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 20

Solo per chi è già in possesso di decreto di idoneità.

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Giovedì 18 dicembre

Relazione Positive.

Oratorio della Chiesa dell’Annunciazione via Scialoia 5 Milano

Ore 17

All’interno dell’evento a cura di Minima Theatraliasi, durante il quale si terrà lo spettacolo teatrale “The Mary Shelley Picture Show”, ci sarà spazio anche per il progetto Relazioni Positive di Ai.Bi., con la presentazione del percorso, durato un anno e mezzo, vissuto da un gruppo multietnico di giovani mamme. Un cammino composto da svariate attività che ha permesso a ciascuna di loro di scoprire abilità, maturare autoconsapevolezza e crescere come persone.

Verranno anche esposti alcuni lavori realizzati durante i vari incontri: foto, video, disegni e colori che parleranno di libertà e di un itinerario che queste donne vorrebbero continuare a fare, insieme.