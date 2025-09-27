AibiWeek. Le parole dell’accoglienza e un Giubileo da festeggiare

Una settimana di incontri e riflessioni, dal 29 settembre al 5 ottobre: dalla conversazione con Luca Manzi al Giubileo del Sostegno a Distanza, fino agli appuntamenti per chi sogna l’adozione internazionale
Lunedì 29 settembre
FARIS– Family Relationship International School
Faris Talk. Le parole dell’accoglienza§
On Line
Ore: 21
Costo: Gratis
Lunedì 29 settembre alle ore 21 sulle pagine Facebook e Instagram di Ai.Bi, ci sarà la diretta dell’incontro “Faris Talk. Le parole dell’accoglienza” con Luca Manzi, scrittore, sceneggiatore, podcaster, formatore.
Per maggiori informazioni, scrivete a faris@fondazioneaibi.it.
Venerdì 3 ottobre
Giubileo del Sostegno a Distanza
Nuovo Teatro San Paolo
V.le di San Paolo, 12, 00146 Roma RM
Ore 11
Un’occasione preziosa per fermarsi e guardare in profondità alle esperienze di sostegno a distanza (SAD). Le associazioni, i soci, i sostenitori, i referenti e soprattutto i beneficiari sono chiamati a confrontarsi sui valori che animano questa pratica di solidarietà, ma anche sui suoi limiti, sugli errori da evitare, sulle buone pratiche da consolidare e sui risultati già raggiunti.
Per informazioni: QUI.
Sabato 4 ottobre
Ai.Bi. sede di Mestre
L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)
On Line
Ore 9.30
Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.
Per informazioni e iscrizioni: QUI.