AibiWeek. Dopo la pausa estiva tornano gli appuntamenti su affido e adozione

Un webinar sull’affido familiare e l’incontro sull’adozione internazionale. Martedì 9 e mercoledì 10 settembre riprendono gli appuntamenti formativi di Ai.Bi. Amici dei Bambini e la sua scuola di relazioni familiari Faris
Martedì 9 settembre
FARIS – Family Relationship International School
WEBINAR Informativo sull’affido familiare
Ore: 21
Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?
Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.
L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.
Per maggiori informazioni, clicca QUI.
Mercoledì 10 settembre
Ai.Bi. sede di Bolzano
L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)
On Line
Ore 17
Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.
Per informazioni e iscrizioni: QUI.