AibiWeek. I primi appuntamenti del 2026 su affido e adozione internazionale

Share Post Share Whatsapp Messenger

Webinar e incontri informativi gratuiti per single, coppie e famiglie interessate all’accoglienza

Lunedì 12 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare

Ore: 21

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Martedì 13 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

Ore: 15

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle persone, coppie coniugate e single che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione internazionale, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione.

Obiettivi: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Metodologia: il webinar, partendo da un approfondimento della normativa di riferimento per l’adozione, farà conoscere le procedure da espletare passo dopo passo, affrontando anche il ruolo degli enti autorizzati all’adozione internazionale.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Mercoledì 14

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari

Ore: 21

Il corso è rivolto esclusivamente a chi ha già partecipato al WEBINAR Informativo sull’Affido Familiare.

Il webinar è riservato ai residenti in Lombardia.

Questo è il secondo step informativo proposto da FARIS, in collaborazione con la Cooperativa AIBC, per quelle persone (single o coppie) interessate a diventare famiglia affidataria.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Il webinar vuole consegnare ai partecipanti gli strumenti per imparare a conoscere la realtà dell’affido familiare.

Il webinar, partendo dalla conoscenza delle norme in materie di affido e da esempi concreti vuole far comprendere il più possibile cosa significa essere genitore affidatario.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Giovedì 15 gennaio

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.