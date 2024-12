Aziende “amiche dei bambini”. Ettomio: design e solidarietà per i bambini vittime di abbandono

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Design, artigianalità e benessere. Leggi l’intervista a Paola Bernardotto fondatrice di Ettomio azienda vicentina che coniuga design, artigianalità e attenzione al benessere di bambini e famiglie

L’evento natalizio Il Bello che fa Bene, organizzato da Ai.Bi., ha animato la Fabbrica del Vapore di Milano con il sostegno di aziende sensibili al sociale. Tra queste spicca Ettomio, una giovane realtà fondata da Paola Bernardotto, che coniuga design, artigianalità e attenzione al benessere di bambini e famiglie.

Ettomio ha partecipato all’evento donando un set composto da un tavolo evolutivo e una sedia regolabile, successivamente battuto all’asta per sostenere i progetti di Ai.Bi. a favore dell’infanzia in difficoltà. “Quando abbiamo saputo dell’iniziativa Il Bello che fa Bene, abbiamo immediatamente pensato che fosse un’occasione perfetta per contribuire a una causa importante, offrendo un prodotto che rappresenta al meglio la nostra filosofia: un design che migliora la vita quotidiana, realizzato con amore e cura artigianale”, ha spiegato Paola Bernardotto.

Ettomio: design, funzionalità e crescita sostenibile

Fondata sulla visione di Paola Bernardotto, Ettomio propone una linea di prodotti che uniscono estetica, funzionalità e benessere. Realizzati prevalentemente in legno naturale, i pezzi firmati Ettomio si distinguono per un design semplice e raffinato, pensato per accompagnare la quotidianità con calore e praticità.

“Credo molto nel potere degli oggetti di arredare non solo le case, ma anche i momenti della vita”, ha raccontato Paola. “Ogni nostro prodotto è pensato per trasmettere comfort e serenità, senza rinunciare alla sostenibilità e alla qualità dei materiali”.

Il set donato all’asta era composto dal tavolo evolutivo Tablò e una sedia regolabile, progettati per crescere insieme al bambino e durare nel tempo. Una volta raggiunta la massima altezza, con l’aggiunta di accessori, il tavolo si trasforma in una scrivania adatta anche a teenager o adulti. Questo approccio rappresenta appieno la filosofia di Ettomio: creare prodotti evolutivi, capaci di adattarsi alle diverse fasi della crescita e privi di una “data di scadenza”.

Un’ispirazione montessoriana

“L’ispirazione di Ettomio è fortemente legata ai principi montessoriani,” spiega Paola Bernardotto. “Progettiamo mobili dal punto di vista del bambino, per favorirne autonomia ed espressione, e dal punto di vista del genitore, che cerca un acquisto responsabile e duraturo”. Tra i prodotti di punta figurano letti, tavoli e librerie, tutti caratterizzati da un design senza tempo e da un approccio funzionale e sostenibile.

“Cerchiamo di cambiare le regole del gioco,” aggiunge Paola. “Non vendiamo solo prodotti, ma proponiamo alle famiglie un modo più consapevole di concepire gli acquisti. Il nostro catalogo è piccolo, ma pensato per crescere, proprio come il nostro pubblico, sempre più attento alle tematiche di sostenibilità”.

Una produzione locale e artigianale

Ettomio, con sede a Vicenza, è un’azienda a conduzione familiare che opera secondo una logica di filiera corta. La produzione avviene interamente in zona, valorizzando il territorio e collaborando con artigiani locali. “Scegliamo di non ricorrere a produzioni estere, preferendo una qualità artigianale che garantisca mobili fatti per durare nel tempo,” sottolinea Paola.

Tra i prodotti iconici dell’azienda spicca il letto Casetta, progettato per crescere insieme al bambino. Inizialmente basso e protettivo, può trasformarsi in un letto per teenager o adulto grazie all’aggiunta di accessori. Questo letto, simbolo di nido e crescita, è nato da un’esperienza personale della fondatrice.

“Il letto Casetta è stato ispirato da mio figlio,” racconta Paola. “Da piccolo non riusciva a trovare un letto adatto e voleva dormire con noi. Ho progettato una soluzione bassa, senza sbarre, che offrisse autonomia e comfort. Quando ha visto il prototipo, ha gridato con entusiasmo: ‘etto mio!’. Da lì è partita la nostra avventura”.

Un design collaborativo e consapevole

Dietro ogni prodotto di Ettomio c’è un lavoro di squadra che coinvolge giovani designer e clienti. “Alcuni dei nostri prodotti nascono dai suggerimenti delle famiglie che si interfacciano con noi,” spiega Paola. Ettomio non si limita a vendere mobili, ma promuove un dialogo continuo con i suoi clienti, proponendo soluzioni che incarnano valori di sostenibilità e responsabilità.

Iniziative come Il Bello che fa Bene confermano che Ettomio non è solo un’azienda, ma un progetto che mette al centro il benessere delle persone e il rispetto per l’ambiente.

Il Temporary Shop di Natale

