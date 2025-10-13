Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza. Il webinar

Mercoledì 15 ottobre, ore 20:00, un incontro online gratuito per orientarsi tra affido, adozione e tutela: con Michela De Santi di Ai.Bi. Amici dei Bambini
Un’occasione per approfondire il tema dell’accoglienza dei minori in difficoltà familiare, in Italia e nel mondo. Il webinar informativo offrirà uno sguardo concreto e approfondito sul vissuto dei bambini e delle bambine che necessitano di essere accolti, illustrando le diverse modalità attraverso cui è possibile diventare per loro un punto di riferimento stabile e affettuoso.
Tutte le forme dell’accoglienza
Si parlerà di affido, adozione nazionale e internazionale, ma anche di altre forme meno note di impegno, come la tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati. L’incontro si rivolge a chi desidera comprendere meglio le esigenze dei minori in situazioni di fragilità e scoprire come poter contribuire in prima persona.
La serata sarà guidata da Michela De Santi, del Desk Ai.Bi. Amici dei Bambini, e rappresenta un primo passo per chi vuole aprirsi concretamente all’accoglienza. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.
Informazioni
WEBINAR Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza
Mercoledì 15 ottobre, ore 20:00
Per maggiori dettagli e iscrizioni, clicca QUI.