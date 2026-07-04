BAMBINIXLAPACE. Crescono i bisogni umanitari per i bambini vittime del conflitto in Ucraina

Tra sfollamenti, traumi e interruzioni dell’istruzione, migliaia di bambini continuano ad aver bisogno di protezione. Il sostegno di ciascuno può fare la differenza
La crisi umanitaria in Ucraina continua a colpire milioni di persone. La situazione rimane altamente instabile, in particolar modo nelle aree interessate dagli sfollamenti e in quelle più a ridosso delle zone di conflitto attive. I continui attacchi alle infrastrutture civili, i ripetuti allarmi aerei e gli spostamenti della popolazione incidono ulteriormente sui i rischi di protezione per i più vulnerabile, tra cui bambini, donne, anziani e persone con disabilità.
Protezione e Protezione dell’Infanzia
I mezzi di informazione continuano ad evidenziare il crescente fabbisogno di assistenza per i bambini e per le famiglie colpite dal conflitto. I frequenti sfollamenti, la separazione familiare, la mancanza di mezzi di sostentamento e la prolungata esposizione a forti situazioni di stress contribuiscono all’aumento dei bisogni psicosociali dei più piccoli e dei caregiver. Le comunità che accolgono gli sfollati interni continuano a subire una crescente pressione sui servizi locali e sui sistemi di protezione sociale.
Istruzione
Persistono le preoccupazioni riguardo al rendimento scolastico e allo sviluppo sociale dei bambini. Le notizie riportate dai media pongono l’attenzione sulla perdita di apprendimento dovuto alle prolungate interruzioni delle attività scolastiche, ai lunghi periodi di didattica a distanza e al limitato accesso ad ambienti educativi sicuri.
Salute Mentale e Benessere Psicosociale
La domanda di servizi di supporto psicosociale e di spazi sicuri per i bambini continua ad aumentare. I rapporti evidenziano sempre più gli effetti cumulativi dello stress cronico, dell’incertezza e dell’esposizione al conflitto che incidono sulle capacità di concentrazione, sui risultati dell’apprendimento, sulle interazioni sociali e sulla resilienza complessiva.
Violenza Basata sul Genere
Sfollamenti, difficoltà economiche e lo stress prolungato causato dalla guerra continuano a richiamare l’attenzione sull’aumento del rischio di violenza domestica e di altre forme di violenza di genere. Le donne e le ragazze che vivono nelle aree rurali e nelle comunità colpite dal conflitto rimangono particolarmente vulnerabili a causa dell’accesso limitato ai servizi specialistici di supporto e agli spazi sicuri.
È fondamentale, in questo contesto, continuare a portare avanti interventi integrati che combinino protezione, istruzione e supporto psicosociale a favore dei bambini, delle donne e delle famiglie colpite dal conflitto.
A cura degli espatriati e del personale di Ai.Bi. Amici dei Bambini nel Paese.
Ai.Bi. è presente in Ucraina dal 1999.
La speranza dei bambini dell’Ucraina è appesa a un filo
Dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono passati oltre 4 anni. In questo tempo oltre 700 bambini sono morti e quasi 3.000 sono stati feriti. Anche la speranza rischia di morire.
Ai.Bi. Amici dei Bambini con il progetto BAMBINIxLAPACE ogni giorno porta ai minori e le loro famiglie aiuto concreto, supporto psicologico e attimi di vita “normale”, in un tempo che normale non è.
Ecco perché oggi più che mai c’è bisogno del tuo aiuto: per non far spezzare il filo della speranza.