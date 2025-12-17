BAMBINIxLAPACE. Ai.Bi. alla prima edizione dell’Italian Cooperation Day in Ucraina

Share Post Share Whatsapp Messenger

Visibilità, dialogo e impegno per i bambini nei contesti colpiti dalla guerra. Un’occasione di confronto e riconoscimento per l’impegno di amici dei bambini in Ucraina e Moldova

Ai.Bi. Amici dei Bambini ha partecipato alla prima edizione dell’Italian Cooperation Day in Ukraine, una giornata di incontro e confronto dedicata al ruolo della Cooperazione italiana nel sostegno umanitario e nei processi di ricostruzione del Paese. Un appuntamento di grande rilievo, tenutosi al Mercure Kyiv Congress Hotel, che ha visto la presenza di oltre duecento partecipanti tra rappresentanti delle istituzioni ucraine, organizzazioni internazionali, ong, diplomatici e partner locali.

Tra le autorità preenti, il Vice Primo Ministro per la Restaurazione dell’Ucraina Oleksii Kuleba; , S.E. Carlo Formosa, Ambasciatore d’Italia in Ucraina e Oleh Kiper, Capo dell’Amministrazione Militare Regionale di Odessa.

Italian Cooperation Day in Ukraine

All’interno di questo importante contesto, Ai.Bi. ha preso parte all’evento rappresentando il progetto finanziato da AICS e realizzato in Moldova, portando l’esperienza maturata a favore dei bambini e delle famiglie vulnerabili colpite, direttamente e indirettamente, dalle conseguenze del conflitto.

La presenza di Ai.Bi., attraverso la propria rappresentante in Ucraina, Masha Shkraba, è stata un’occasione significativa di visibilità e riconoscimento: l’organizzazione è stata vista, salutata e ringraziata da numerosi interlocutori, a conferma dell’attenzione e della considerazione verso il lavoro svolto sul campo. Tra le persone fermatesi a complimentarsi per il lavoro fatto, anche Pietro Pipi, direttore della sede AICS di Kiev.

Non è stata solo una partecipazione simbolica, ma anche estremamente utile. Ai.Bi. ha avuto modo di dialogare con altri partecipanti, scambiare impressioni ed esperienze e rafforzare relazioni con organizzazioni della società civile, partner locali e rappresentanti istituzionali. Un’occasione preziosa per presentare le attività del progetto BAMBINIxLAPACE, condividere buone pratiche e consolidare il proprio ruolo all’interno della rete della Cooperazione italiana.

Un nuovo ospedale pediatrico a Odessa

L’evento ha avuto come momento centrale la firma dell’Accordo per la ricostruzione dell’Ospedale Pediatrico di Odessa, che permetterà la realizzazione di una nuova struttura con 260 posti letto, destinata a diventare un punto di riferimento per la sanità pediatrica dell’Ucraina meridionale. Un’iniziativa che ribadisce l’attenzione dell’Italia verso i più piccoli, le principali vittime della guerra.

Insieme a 31 organizzazioni italiane della società civile e 36 partner locali, Ai.Bi. ha contribuito a dare visibilità all’impegno complessivo della Cooperazione italiana, che attraverso interventi sanitari, educativi e psicosociali continua a sostenere centinaia di migliaia di cittadini ucraini.

La speranza dei bambini dell’Ucraina è appesa a un filo

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono passati oltre 3 anni. In questo tempo oltre 600 bambini sono morti e oltre 2.000 sono stati feriti. Anche la speranza rischia di morire.

Ai.Bi. Amici dei Bambini con il progetto BAMBINIxLAPACE ogni giorno porta ai minori e le loro famiglie aiuto concreto, supporto psicologico e attimi di vita “normale”, in un tempo che normale non è.

Ecco perché oggi più che mai c’è bisogno del tuo aiuto: per non far spezzare il filo della speranza. EMERGENZA UCRAINA

Ricorda: ogni donazione gode delle seguenti agevolazioni fiscali.